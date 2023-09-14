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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    33 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    9 комментариев
    14 сентября 2023, 18:59

    Число жертв стихии в Ливии превысило 11 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших из-за наводнений и ливней в Ливии превысило 11 тыс. человек, заявили в ливийском обществе Красного Полумесяца.

    Кроме того, пропавшими без вести числятся до сих пор около 20 тыс. человек, сообщили в организации, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    До этого официальный представитель парламента страны Абдалла Бельхак заявлял, что количество жертв в городе Дерна превысило 7 тыс. человек.

    13 сентября 2023, 23:17
    Писториусу не понравился тон Кулебы

    Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

    Писториусу не понравился тон Кулебы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

    Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

    «Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

    Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

    Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Коментарии (23)
    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

    Коментарии (25)
    13 сентября 2023, 21:37
    Глава минобороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом
    Глава минобороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг в ходе обсуждения в федеральной академии политики безопасности.

    Писториус в обсуждении решения ФРГ о размещении бригады немецких ВС в Литве заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

    По его словам, размещение немецкой бригады в Литве крайне важно для безопасности этого государства.

    В мае польская комиссия по стандартизации географических названий официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец».

    Коментарии (65)
    14 сентября 2023, 10:38
    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Bloomberg: Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов из-за изменения налоговой политики и наложенных санкций, сообщает Bloomberg.

    Агентство отметило недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Их перевод в Россию увеличит общую стоимость переведенных с февраля прошлого года активов до 50 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

    Как отмечает Bloomberg, перевод активов связан с изменением налоговой политики: после приостановки Россией соглашения об избегании двойного налогообложения вести бизнес в Европе стало невыгодно.

    Между тем, по данным агентства, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко находится в Швейцарии, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане.

    Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что 2023 году в отечественные «офшорные» зоны переехали 115 компаний.

    Напомним, Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.

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    13 сентября 2023, 20:33
    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС

    В Бразилии заявили о возможности отказаться от участия в МУС

    В Бразилии решили пересмотреть участие в МУС
    @ Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильское руководство может пересмотреть решение об участии страны в Международном уголовном суде (МУС), заявил глава бразильского Минюста Флавий Дину.

    МУС вписан в бразильскую правовую систему, но многие страны, «в том числе наиболее могущественные», не сделали такого, заявил Дину, передает ТАСС.

    По его словам, Бразилия может пересмотреть решение о присоединении к соглашению, так как отсутствует равноправие в том, что касается применения «этого инструмента в разных странах». Министр напомнил, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.

    Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вопрос об аресте его российского коллеги Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера МУС.

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    13 сентября 2023, 21:28
    В России может быть пересмотрена позиция по работе WhatsApp
    В России может быть пересмотрена позиция по работе WhatsApp
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В России официальная позиция по работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена. – Прим. ВЗГЛЯД) может измениться, если одной из его функций станет распространение информации.

    Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

    Это сообщение последовало после того, как в среду WhatsApp запустил возможность создавать свои каналы. О нововведении сообщали еще в июне. Завести свой канал смогут пользователи в более чем 150 странах.

    Ранее WhatsApp начал тестировать отправку контента без сжатия.

    Коментарии (15)
    14 сентября 2023, 04:56
    Венгрия приветствовала оценку Путиным событий 1956 года

    Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш приветствовал заявление Путина о вводе советских войск в Будапешт

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина, назвавшего ошибочной политикой ввод советских войск в Венгрию в 1956 году, можно лишь приветствовать, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Гуйяш назвал заявление Путина «продолжением правильной практики», начавшейся в 1992 году, когда «президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», передает РИА «Новости».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.


    Коментарии (42)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    14 сентября 2023, 11:45
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские танкисты из зоны СВО сняли ответ вирусному видео из TikTok с российской моделью и Bentley.

    Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовало видео, снятое танкистами в зоне СВО. Они представили свою версию с танком Т-72Б3м популярного видео из TikTok, где девушка рекламирует Bentley.

    Ранее салон авто снял ролик с рекламой Bentley. Российская модель Алла Брулетова шептала название машины, после этого ролик стал вирусным.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 15:59
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.

    По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».

    Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.

    Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 15:21
    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp

    РКН пообещал заблокировать WhatsApp за распространение запрещенной информации

    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор (РКН) будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Как сказали в пресс-службе РКН в ответ на вопрос о возможной блокировке WhatsApp, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране, а появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе - к блокировке, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство России. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.

    Напомним, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России, если мессенджер запустит функцию русскоязычных каналов.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (30)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2023, 13:19
    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге

    Власти Калининграда предложили главе Минобороны ФРГ Писториусу изучить карту мира из-за оговорки о Кенигсберге

    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградские власти предложили министру обороны Германии Борису Писториусу, назвавшему город Кенигсбергом, изучить карту мира.

    Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что, назвав Калининград Кенигсбергом, Писториус продемонстрировал низкий уровень образования, и предложил немецкому министру изучить карту мира, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

    Коментарии (14)
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