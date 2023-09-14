Число жертв стихии в Ливии превысило 11 тыс. человек

Писториусу не понравился тон Кулебы

Министр обороны Германии Писториус раскритиковал тон заявления главы МИД Украины Кулебы о Taurus

Tекст: Антон Антонов

Писториус заявил, что «разделяет прохладную реакцию Анналены». По его мнению, «это было неуместно», учитывая, что Кулеба говорил «о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку» Киеву. При этом Писториус подчеркнул, что «неверным в тот момент был тон» заявлений, а не их смысловое содержание. Однако министр заверил, что это не повлияет на поддержку Украины со стороны Германии. По словам Писториуса, он не желает видеть в газетах сообщения о том, что «обиделся и больше ничего не отправит» Украине.

Комментируя возможность переговоров между Россией и Украиной, Писториус заявил, что переговоры «могут быть лишь в том случае», если Москва «подаст сигнал, что хочет говорить». Сейчас, по его словам, «нет почвы для явных переговоров», передает ТАСС.

«Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу», – заявил Писториус. По его мнению, «нужно настраиваться скорее на то», что конфликт может продолжаться «много-много лет».

Писториуса «раздражает», что в «авторитетной газете» приходится читать «комментарии, в которых говорится что нужно заканчивать, что нужно вести мирные переговоры, что Украина должна быть готова отказаться от Крыма... что есть возможность отделить несколько регионов на востоке», а «русские, в свою очередь, пообещают больше не делать ничего плохого», передает РИА «Новости».

Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно. Кулеба заявил, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.