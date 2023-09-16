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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    26 комментариев
    16 сентября 2023, 00:59

    Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

    Помощник президента США Салливан: Байден встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Помощник американского президента сообщил, что 19 сентября президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По словам Салливана, это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, который позволит лидерам стран обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона.

    По версии представителя американской администрации, этот саммит якобы не направлен против какой бы то ни было страны и посвящен «позитивной повестке дня», по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии.

    Салливан также проинформировал, что лидеры США и пяти центральноазиатских республик по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке примут совместное заявление, в котором, как ожидается, будут излагаться конкретные шаги в ключевых сферах дальнейшего взаимодействия. Помощник Байдена также сообщил, что США «привнесут некоторые ресурсы, чтобы можно было эффективно этим заниматься».

    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

    Коментарии (25)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 21:08
    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена

    Хантеру Байдену грозит заключение на 25 лет

    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов, говорится в судебном документе.

    В перечислении судебного заключения указаны обвинения, суммарно они насчитывают срок в 25 лет и штраф – 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Большое жюри присяжных судебного округа Делавэра согласовало обвинение по трем пунктам: два из них касаются покупки Байденом-младшим пистолета «Кольт» и ложной информации о том, что он не принимал наркотики, третье – о хранении оружия в период употребления наркотических веществ.

    Государственное обвинение полагает, что эти преступления совершались в октябре 2018 года.

    Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 15:59
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.

    По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».

    Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.

    Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.

    Коментарии (33)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    15 сентября 2023, 03:56
    Россия потребовала от ООН задействовать процедуру арбитража против США

    Заместитель постпреда России при ООН Заболоцкая потребовала от Гутерриша задействовать процедуру арбитража против США

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обязан задействовать арбитражную процедуру в связи с невыполнением США их обязательств в рамках соглашения о стране пребывания ООН, заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

    На заседании комитета по сношениям с принимающей стороной Заболоцкая указала, что процедура «прямо предусмотрена разделом 21 Соглашения, а мандат на ее запуск по упомянутому разделу давно выдан Генассамблеей», передает ТАСС.

    Заболоцкая сообщила, что Гутерришу «направлено 16 писем по вопросу о невыполнении страной пребывания своих обязательств», включая совместные заявления стран. По ее словам, происходит «дискриминация в отношении представителей и представительств определенной группы государств».

    Кроме того, Заболоцкая подчеркнула, что спецслужбы США продолжают попытки вербовки сотрудников постпредства России при ООН, оказывая на них психологическое давление.

    «Я предлагаю членам комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?» – заявила она.

    Напомним, США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

    Коментарии (5)
    13 сентября 2023, 21:59
    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

    Биограф Маска Айзексон рассказал о решении Илона Маска передать часть Starlink Пентагону

    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Илон Маск решил избавиться от части спутникового интернета Starlink, продав его американским военным, чтобы «не отвечать за границы и правила пользования», заявил его биограф Уолтер Айзексон.

    Маск заявил, что разработал Starlink для того, чтобы люди могли посмотреть кино и поиграть в видеоигры, но он не намеревался создавать то, что приведет к ядерной войне, сказал Айзексон в интервью Washington Post, передает РИА «Новости».

    По этой причине миллиардер решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, чтобы не нести ответственность за границы и правила его использования.

    Напомним, Маск отказал украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма, объяснив это нежеланием участвовать в эскалации конфликта.

    Ранее Айзексон заявлял, что Маск в деловой поездке в Россию в начале 2000-х годов выпил водки и отключился.

    Коментарии (28)
    14 сентября 2023, 18:23
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются изменения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что еще рано судить о том, изменила ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

    Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла о партнерстве США и Армении, а не Армении с Россией, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США.

    Ранее в ходе интервью изданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже если появятся опасения по поводу конфликта с Азербайджаном. Также премьер заявил, что российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 12:49
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о расправе над «кремлевскими пропагандистами».

    Он считает, что слова Эштон-Чирилло попадают под статью 119 Уголовного кодекса, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК), учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов. «Органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

    Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал воспринимать угрозы Эштон-Чирилло всерьез, поскольку теракты в отношении журналистов и лидеров мнений «мы не раз уже видели», передает РИА «Новости».

    Он порекомендовал коллегам быть осторожными и выразил надежду на то, что, когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за эти угрозы.

    Напомним, Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес неназванного представителя российских СМИ, заявив, что на следующей неделе «заплатит».

    Коментарии (18)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 03:18
    Байден заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию, и охрип

    Байден вспомнил женевскую встречу с Путиным и заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию в экономике США, президент страны Джо Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле 2021 года, на которой якобы заявил, что Китай «не так уж и уважает» Россию.

    Байден сказал, что обсуждали стратегическую стабильность. По словам президента США, Путин заявил, что с «неохотой» затрагивает эту тему, так как США ждут от Москвы привлечения Китая к переговорам. «Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», – приводит слова американского президента РИА «Новости».

    К концу выступления Байден вернулся к привычным утверждениям, что США – страна возможностей. В ходе выступления он совсем потерял голос и завершал речь уже через хрип. В конце он в очередной раз растерялся, прежде чем понять, в какую сторону уходить со сцены.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2023, 02:55
    Американские СМИ предсказали, как войдет в историю политика США на Украине

    AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское вмешательство в украинский конфликт, которое базируется на полускрытых амбициях политической элиты, войдет в историю как несправедливая интервенция, пишут СМИ США.

    В статье American Thinker говорится, что подобное США уже проходили во Вьетнаме. Решения президента США Джо Байдена о помощи киевскому режиму привели ко многим односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям, считает автор статьи Виктория Уайт Бергер.

    Она отметила, что в новостях вмешательство США в ситуацию на Украине оправдывается, однако главной целью Байдена, по ее словам, является сокрытие его «преступных и аморальных действий», в том числе махинаций с украинской Burisma, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник ЦРУ США Джеймс Рикардс высказал предположение, что американское руководство ввиду отсутствия шансов на победу Украины будет стремиться затянуть конфликт до президентских выборов в 2024 году, чтобы увеличить шансы Джо Байдена на переизбрание.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (2)
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    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

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    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

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    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

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