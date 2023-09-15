Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Белый дом назвал дату встречи Байдена и Зеленского
Салливан: Байден встретится с Зеленским в Белом доме 21 сентября
Президент США Джо Байден проведет на следующей неделе в Белом доме переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как указал Салливан, американский лидер Байден вернется из Нью-Йорка в Вашингтон для того, чтобы принять в четверг в Белом доме Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Он также добавил, что Байден встретится на следующей неделе с главами пяти стран Центральной Азии. По словам Салливана, в эти страны входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, подчеркнул он.
Встреча состоится в Нью-Йорке, куда Байден едет для участия в «неделе высокого уровня» ежегодного заседания Генассамблеи ООН. Там же он намерен встретиться с генсеком организации Антониу Гутерришем, президентом Бразилии Лулой да Силвой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.