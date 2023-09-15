Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.0 комментариев
Политолог: КПРФ требуется ребрендинг и интерпретация Маркса и Ленина в духе XXI века
Самая конкурентная кампания еще сохраняет надежду коммунистов на «восстание из пепла», однако динамика по всей России еще раз доказала кризис КПРФ, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.
«Единая Россия» успешно выступила на выборах в регионах. Ее соперники толком не смогли ничего противопоставить. Единственный и яркий кейс, который выпадает из этой чреды – результаты выборов в Хакасии, причем, такой итог стал возможным только из-за снятия с выборов Сергея Сокола, которого госпитализировали за неделю до выборов», – считает Ананченков.
По его словам, самая конкурентная кампания еще сохраняет надежду коммунистов на «восстание из пепла», однако динамика по всей России еще раз доказала кризис КПРФ. Ананченков считает, что в будущем запрос на левую повестку окажется у россиян преобладающем, но сможет ли коммунистическая партия аккумулировать эти настроения в голоса – зависит только от нее.
«КПРФ требуется срочный ребрендинг и правильная интерпретация Маркса, Ленина и других столпов социалистической теории и практики в духе XXI века. На сегодняшний день без таких масштабных изменений КПРФ будет продолжать чахнуть и умирать», – подчеркнул эксперт.
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