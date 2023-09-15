  • Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
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    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
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    Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых
    Финляндия решила запретить въезд российским автомобилям
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    18 комментариев
    15 сентября 2023, 15:00

    Политолог: КПРФ требуется ребрендинг и интерпретация Маркса и Ленина в духе XXI века

    Tекст: Вера Басилая

    Самая конкурентная кампания еще сохраняет надежду коммунистов на «восстание из пепла», однако динамика по всей России еще раз доказала кризис КПРФ, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

    «Единая Россия» успешно выступила на выборах в регионах. Ее соперники толком не смогли ничего противопоставить. Единственный и яркий кейс, который выпадает из этой чреды – результаты выборов в Хакасии, причем, такой итог стал возможным только из-за снятия с выборов Сергея Сокола, которого госпитализировали за неделю до выборов», – считает Ананченков.

    По его словам, самая конкурентная кампания еще сохраняет надежду коммунистов на «восстание из пепла», однако динамика по всей России еще раз доказала кризис КПРФ. Ананченков считает, что в будущем запрос на левую повестку окажется у россиян преобладающем, но сможет ли коммунистическая партия аккумулировать эти настроения в голоса – зависит только от нее.

    «КПРФ требуется срочный ребрендинг и правильная интерпретация Маркса, Ленина и других столпов социалистической теории и практики в духе XXI века. На сегодняшний день без таких масштабных изменений КПРФ будет продолжать чахнуть и умирать», – подчеркнул эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД назвала ключевые ошибки и успехи российских партий.

    15 сентября 2023, 08:59
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.

    Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

    «Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.


    Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

    Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

    В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

    Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (94)
    14 сентября 2023, 20:03
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось сделанное за границей фото экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

    На фото видно, что генерал сидит в зале на официальном мероприятии. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, генерала сфотографировали в Алжире во время встречи с военным руководством республики.

    Блогер Сергей Колясников, опубликовавший снимок, подтвердил, что на фото Сергей Суровикин. Он добавил, что генерал принимает участие в мероприятии за пределами России. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе», – написал блогер.
    По его словам, Суровикина не увольняли, генерал до сих пор находится в распоряжении Минобороны,

    На прошлой неделе член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикин заступает на новую работу.

    Коментарии (15)
    14 сентября 2023, 17:42
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) помещена под арест по делу о попытке продажи наркотиков, сообщили в Железнодорожном райсуде Пензы.

    Хисамова помещена под арест до 21 октября 2023 года включительно, сообщили в суде РИА «Новости». Там уточнили, что ей инкриминируется статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Само решение об аресте приняли еще 31 августа, но о нем стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение суда, но апелляция пока не рассмотрена.

    Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Искандер задержали в Москве после того, как у нее дома и в ее автомобиле якобы нашли около 2 кг мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о 2 кг мефедрона. Он уточнил, что у актрисы также нашли дозу кокаина в размере меньше одного грамма.

    В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) указывали, что слышали про уголовное преследование Искандер, но ничего сказать по этому поводу не могут. На спектаклях ее заменят коллеги.

    Рамиля Искандер – лауреат премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll. За роль в спектакле «Алые паруса» в 2021 году ее удостоили звания заслуженной артистки России. Она также снимается в кинофильмах и сериалах, занимается озвучкой зарубежных кинокартин.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (24)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (30)
    15 сентября 2023, 01:29
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы лишить ее гражданства заявила об отказе предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.

    Дробязко сказала, что ее и Повиласа Ванагаса могут лишить в Литве орденов и паспорта, но «никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы» их «заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей». Она считает недопустимым для сохранения литовского паспорта «отказаться от части семьи, страны, которая с детства была родиной, профессии и верных друзей». «Совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – приводит ее слова ТАСС.

    Дробязко заявила, что «вражеским государством объявлена страна», где она «родилась и выросла, получила образование и встала на коньки», где «совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы». Дробязко указала, что на соревнованиях «прославила доверившую» ей «спортивную честь Литву».

    «С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», – заявила она.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

    МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства. Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в ее лице. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

    Коментарии (17)
    14 сентября 2023, 20:14
    Чиновников решили пересадить на Lada Aura

    Минпромторг заявил о планах закупки Lada Aura для чиновников

    Чиновников решили пересадить на Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для нужд российских государственных служащих планируется закупить машины Lada Aura, которые должны произвести на «Автовазе» во втором полугодии 2024 года, сообщил Минпромторг.

    Вопрос о закупке или аренде автомобилей при планировании транспортного обслуживания уже находится в работе, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Минпромторг поставил задачу ответственным подразделениям учитывать возможности «Автоваза» по поставкам Lada Aura, компания рассчитывает начать производство этих машин во втором полугодии 2024 года.

    Ранее президент Владимир Путин указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta с двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. В АвтоВАЗе подчеркивали, что автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.


    Коментарии (40)
    15 сентября 2023, 05:25
    Автобусы обстреляли в Ярославле

    Неизвестные обстреляли два автобуса в Ярославле

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с обстрелом двух автобусов в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

    Как сообщили в ведомстве, неизвестные «использовали неустановленный предмет» в качестве оружия, чтобы «произвести выстрелы в направлении автобусов общественного транспорта». Никто не пострадал, но «причинен ущерб» автобусам «Стартранса» и «Гирфтранса», передает ТАСС.

    Инцидент произошел на улице Бабича в Дзержинском районе. Полиция ищет стрелявших. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.


    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 21:08
    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена

    Хантеру Байдену грозит заключение на 25 лет

    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов, говорится в судебном документе.

    В перечислении судебного заключения указаны обвинения, суммарно они насчитывают срок в 25 лет и штраф – 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Большое жюри присяжных судебного округа Делавэра согласовало обвинение по трем пунктам: два из них касаются покупки Байденом-младшим пистолета «Кольт» и ложной информации о том, что он не принимал наркотики, третье – о хранении оружия в период употребления наркотических веществ.

    Государственное обвинение полагает, что эти преступления совершались в октябре 2018 года.

    Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 09:58
    Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском

    Посадивший в поле самолет под Новосибирском пилот рассказал о причинах приземления в грунт

    Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Было принято решение посадить самолет на грунт под Новосибирском, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя, заявил пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов.

    В эфире «России 24» пилот объяснил, что в случае отказа двигателя через восемь минут закончится топливо, и сажать борт было бы сложнее, потому что остальные системы отключатся, передает РИА «Новости».

    Белов также рассказал, что ситуация обсуждалась с диспетчером, был проведен брифинг со вторым пилотом о необходимости найти сверху площадку для безопасной посадки. Летчик подчеркнул, что в приоритете было сохранить жизнь и здоровье пассажиров.

    По словам командира экипажа, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с отказом гидросистемы.

    Ранее на допросе Сергей Белов заявил, что у самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    Коментарии (19)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (27)
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    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

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    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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