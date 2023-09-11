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Эксперт оценил итоги выборов в Хакасии
Потуремский: Развитие Хакасии будет во многом определяться законодательной властью
Сложившаяся конфигурация власти в Хакасии пойдет республике на пользу, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Напомним, кандидат от «Единой России» Сергей Сокол был вынужден снять свою кандидатуру перед выборами по состоянию здоровья. В итоге, победу одержал действующий губернатор – кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Он получил чуть более 60% голосов. При этом законодательная власть региона и столицы республики оказалась под контролем «Единой России».
Оценивая итоги прошедшей кампании, Потуремский отмечает сомнительную легитимность губернаторской позиции, передает «ИА Хакасия». «Для безальтернативного кандидата, при всем уважении к оставшимся участникам губернаторской гонки, 63% – так себе результат. Называть его лидером с серьезной электоральной поддержкой я бы не стал», – говорит он.
Аналитики отмечают, что на фоне снятия кандидатуры Сокола многие его сторонники просто отказались от волеизъявления: кто-то не пришел на избирательные участки, кто-то выразил протест, испортив бюллетень, отмечают в Хакасском региональном отделении «Единой России».
В этом году жители Хакасии испортили рекордное количество бюллетеней – 16 451 штук (10% от общего числа проголосовавших). «Несмотря на то что исполнительная власть в регионе сосредоточилась в руках представителя КПРФ, дальнейшее развитие республики будет во многом определяться властью законодательной», – уверен Потуремский.
«Единая Россия» сформировала в регионе сильное ядро: большинство в Верховном Совете республики и в городском совете Абакана. У партии есть стратегия развития, поддержанная на уровне правительства страны. Эти факторы, по мнению политолога, создают эффективную конфигурацию власти в регионе, партийную конкуренцию, которая будет работать в интересах жителей республики.