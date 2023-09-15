В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

Названы ключевые ошибки и успехи российских партий

Tекст: Андрей Резчиков

Единый день голосования (ЕДГ), прошедший в минувшие выходные, эксперты назвали «референдумным голосованием», поскольку во всех заксобраниях, где проходили выборы, «Единая Россия» получила большинство, в том числе в новых регионах. Кроме того, кандидаты в губернаторы и врио от ЕР, а это 19 человек из 21, тоже победили в первом туре с результатами 70-80%.

Как считают политологи, в ходе избирательной кампании многие партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга. Для наблюдателей оказались неожиданно высокими результаты ЛДПР, которая вела борьбу без Владимира Жириновского. А вот «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) и КПРФ не смогли адаптироваться к нынешним политическим реалиям и предложить избирателям что-то кроме традиционных лозунгов. На этом фоне «Новым людям» удалось доказать, что партия стала полноправным членом политической системы.

Некоторые эксперты называют прошедшие выборы тренировкой партий перед президентской кампанией 2024 года. В целом же, система сохраняет внутриполитический консенсус даже на фоне конкурентной борьбы в ряде регионов.

«Единая Россия»

«ЕР создала понятную технологию мобилизации своего избирателя, поэтому партии нет смысла кардинально что-то менять: от добра добра не ищут», – считает президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

«Можно корректировать технологические подходы, но сама по себе модель использования образа президента, мобилизации административной и производственной составляющей,

активная работа в соцсетях и по базам сторонников, система мобилизации через членов партии – это все работает.

Профильные замруководители исполкома ЕР Александр Сидякин и Сергей Перминов делают большую и очень хорошую работу», – считает Минченко.

Что касается других партий, то им действительно сложно быть непохожими друг на друга, считает эксперт. «Причина кроется в так называемом «Донбасском консенсусе». Все объединились вокруг президента, все парламентские партии поддерживают СВО. В таких условиях очень сложно быть непохожими друг на друга», – добавляет политолог.

КПРФ

Политтехнологи КПРФ «неплохо поработали в этом сезоне, провели добротную кампанию Валентина Коновалова в Хакасии», считает Минченко. Среди находок – работа с образом политика, активность в интернете, использование наушника во время дебатов и получение Коноваловым рекомендаций от консультантов.

«КПРФ рано списывать со счетов. У них сейчас не самое удачное время, но инерция все равно существует. Однако факт остается фактом – КПРФ сильно ухудшила свои позиции в том числе в тех регионах, где когда-то чувствовала себя неплохо, например, в Иркутской области», – отметил политолог.

«В целом, у партии снизились результаты по вполне понятным причинам. В прошлом их скачок был обусловлен пенсионной реформой и негласной коалицией с навальнистами* и либеральной оппозицией, которая голосовала за КПРФ как главную альтернативу ЕР. Сегодня этот сегмент электората деморализован, ушел во внутреннюю эмиграцию и лишил партию голосов», – пояснил Мичненко.

В свою очередь политолог Павел Данилин считает, что КПРФ не смогла внятно сформулировать свое предложение для избирателей «и вообще не понимает, что ей говорить». И над этой ошибкой партии следует провести серьезную работу. «Коммунисты вроде бы поддерживают Владимира Путина, а вроде бы и нет, – считает политолог. –

Лидеры КПРФ сами потерялись и потеряли своих избирателей».

В такой ситуации партии необходимо «настоящее омоложение и смена лидера». «Старый конь, конечно, борозды и не испортит. Но Геннадий Андреевич Зюганов слишком закостенел. Пускай ему на смену придет тоже Зюганов – но молодой, Леонид, внук лидера партии. Это будет большим плюсом для коммунистов», – полагает Данилин.

Однако будущий лидер должен соответствовать запросам избирателя. «В настоящее время КПРФ не дает своим сторонникам ответа, почему они должны голосовать за коммунистов. Что хочет предложить КПРФ, какое у партии видение будущего России? Ответа на этот вопрос нет, а если он есть, то это знают очень узкие группы, которые неспособны сохранить КПРФ как вторую по силе партию России», – считает Данилин.

«Справедливая Россия»

«А вот СРЗП совершенно напрасно пошла по пути радикализации. Идея продвигать себя как «Партию кувалды» не сработала. Она не привлекла так называемых «рассерженных патриотов» и оттолкнула традиционных избирателей. Отсюда и падение результатов партии», – пояснил Минченко.

СРЗП играла на очень узком электоральном поле и «лишь растеряла голоса», добавляет Данилин.

Сперва «Справедливая Россия» поддерживала ультрапатриотов, но после мятежа Евгения Пригожина она отказалась от концепции «Партии кувалды».

Вот и получается, что в выигрыше осталась только «Единая Россия. Ее месседжи четко соответствовали запросам избирателей. Но это не значит, что ЕР не надо что-то новое придумывать к следующей кампании», – подчеркивает политолог.

ЛДПР

«Либерал-демократы показали достойный результат за счет нескольких факторов. Леонид Слуцкий оказался эффективным переговорщиком, который грамотно выстраивал отношения с региональными властями и тратил на это большое количество своего личного времени.

Второе – это грамотное использование образа ушедшего лидера партии Владимира Жириновского как пророка и мудреца.

Были интересные и креативные находки», – указывает Минченко.

Кроме того, в ЛДПР выросла целая плеяда сильных региональных лидеров. Среди них – Александр Глисков в Красноярском крае, Михаил Молчанов в Хакасии. «Эти люди за счет своей харизмы тянут результат партии», – перечислил эксперт.

По его словам, «сама по себе повестка, в которой мы сейчас находимся, а также идея о том, что Жириновский многое предвидел, – сделала идеологию партии востребованной». «Сложно сказать, насколько ЛДПР хватит этой инерции, но та же КПСС существовала за счет образа Ленина несколько десятилетий», – напомнил Минченко.

В то же время Данилин считает, что «ЛДПР очень четко поддерживает президента» по принципиальным вопросам, а в других случаях ясно артикулирует свои предложения избирателю. «Да, партии очень помог образ Жириновского и его наследие. А за счет правильного позиционирования и активного участия в дебатах партии удалось откусить кусочки электората у КПРФ и СРЗП. Если этот тренд сохранится, то ЛПДР потеснит КПРФ со второго места», – допускает Данилин.





«Новые люди»

«Партия выступила не очень ровно, но в целом достойно. «Новые люди» доказали, что неслучайно находятся в парламенте. Избирательная кампания Владислава Даванкова в Москве оказалась не такой результативной, как хотелось бы – он занял четвертое место на выборах мэра. В то же время кампания была наиболее содержательной из всех, если не считать Сергея Собянина, у которого была реальная программа и реальные достижения», – считает Минченко.

По мнению политолога, лучший результат партии, достигнутый на выборах в Ил Тумэн Якутии и на выборах в городскую думу Якутска связан, с одной стороны, с фактором Сарданы Авксентьевой, а с другой – с яркой и креативной кампанией. Минченко прямо рекомендует:

«Многим стоит изучать и тиражировать якутский опыт в следующем электоральном цикле».

По мнению Данилина, именно «Новые люди» были непохожими на другие парламентские партии, но «они свой месседж вообще не артикулируют, поэтому у них почти везде плохой результат кроме Ярославля и Якутии». «Надо, чтобы партия четко формулировала свое предложение и соответствовала ожиданиям избирателей, тогда результаты улучшатся», – заключил Данилин.

*Алексей Навальный включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности