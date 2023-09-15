Грузинская СГБ начала проверку санкций США против экс-генпрокурора Парцхаладзе

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Исходя из высокого общественного интереса, сообщаем, что вокруг заявления Госдепа США об Отаре Парцхаладзе в СГБ идет изучение этого вопроса», – сказано в заявлении Службы госбезопасности страны в пятницу.

Парцхаладзе занимал пост Генпрокурора Грузии в 2013 году в течение 47 дней, после чего подал в отставку и занялся бизнесом.

Оппозиционеры и оппозиционные СМИ Грузии утверждают, что он по-прежнему является влиятельным лицом в политических кругах страны, однако председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что тот «уже 10 лет не имеет никаких связей с властями».

«При этом он первый гражданин Грузии, который попал под санкции в контексте России. Важно, чтобы соответствующие ведомства заинтересовались и изучили этот вопрос», – заявил Папуашвили.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали санкции, введенные против более чем 150 лиц и структур в связи с российским вторжением в Украину, в их числе Парцхаладзе и Александр Онищенко как «офицер российских спецслужб».

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена сказано по этому поводу, что речь идет об «одном офицере российской разведки» и «одном грузино-российском олигархе, которых ФСБ использовала для влияния на грузинское общество и политику в интересах России». По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), Парцхаладзе сейчас находится в Грузии, а в России на него или с его долевым участием зарегистрированы как минимум четыре компании.