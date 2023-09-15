Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую за фейки о ВС России
Суд в Москве приговорил к семи годам заочно телеведущую с Украины Ефросинину за фейки о ВС России
Басманный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы заочно телеведущую из Украины Марию Ефросинину по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии, сообщили в пресс-службе суда.
Как рассказали в суде, Ефросинина признана виновной в преступлении, подпадающем под п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России), ей заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передает ТАСС.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.