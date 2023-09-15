Анонсирован новый сезон спектаклей театра Вахтангова в новых регионах в 2023-2024 годах

Tекст: Александра Юдина

Так, всего запланировано представить зрителям девять новых спектаклей. Зрители увидят спектакли «Обыкновенное чудо», «Повести Пушкина», «Повесть о Сонечке», «Пятерка теннисистам», «Ночь перед Рождеством», «Севильский цирюльник», «Долгие годы», «Утиная охота» и «Горький. Рассказы».

Также в планах на 103-й театральный сезон гастроли по городам России: Грозный, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саров, Нижний Новгород. В октябре «Крик лангусты» увидят зрители Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Крок рассказал о работе с культурными учреждениями новых регионов. В рамках акции Минкультуры России «Общая сцена» театр передал костюмы из спектаклей Мариупольскому драматическому театру. Также театр готовится отправить еще и декорации, как только театр в Мариуполе будет готов их принять.

Напомним, в феврале коллеги из Донецкого республиканского академического молодежного театра приезжали в Театр Вахтангова на стажировку.