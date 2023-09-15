  • Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
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    Газпром впервые поставил в Китай партию СПГ по Северному морскому пути
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    9 комментариев
    15 сентября 2023, 12:19

    Анонсирован новый сезон спектаклей театра Вахтангова в новых регионах

    Анонсирован новый сезон спектаклей театра Вахтангова в новых регионах в 2023-2024 годах

    Tекст: Александра Юдина

    В новом сезоне Театр Вахтангова представит девять премьер, запланированы гастроли по городам России, в том числе и в новых регионах, а также в Китае, рассказали директор театра Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев во время презентации творческих планов в Минкультуры.

    Так, всего запланировано представить зрителям девять новых спектаклей. Зрители увидят спектакли «Обыкновенное чудо», «Повести Пушкина», «Повесть о Сонечке», «Пятерка теннисистам», «Ночь перед Рождеством», «Севильский цирюльник», «Долгие годы», «Утиная охота» и «Горький. Рассказы».

    Также в планах на 103-й театральный сезон гастроли по городам России: Грозный, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саров, Нижний Новгород. В октябре «Крик лангусты» увидят зрители Херсонской и Запорожской областей.

    Кроме того, Крок рассказал о работе с культурными учреждениями новых регионов. В рамках акции Минкультуры России «Общая сцена» театр передал костюмы из спектаклей Мариупольскому драматическому театру. Также театр готовится отправить еще и декорации, как только театр в Мариуполе будет готов их принять.

    Напомним, в феврале коллеги из Донецкого республиканского академического молодежного театра приезжали в Театр Вахтангова на стажировку.

    14 сентября 2023, 20:03
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось сделанное за границей фото экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

    На фото видно, что генерал сидит в зале на официальном мероприятии. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, генерала сфотографировали в Алжире во время встречи с военным руководством республики.

    Блогер Сергей Колясников, опубликовавший снимок, подтвердил, что на фото Сергей Суровикин. Он добавил, что генерал принимает участие в мероприятии за пределами России. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе», – написал блогер.
    По его словам, Суровикина не увольняли, генерал до сих пор находится в распоряжении Минобороны,

    На прошлой неделе член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикин заступает на новую работу.

    Коментарии (15)
    15 сентября 2023, 08:59
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.

    Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

    «Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.


    Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

    Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

    В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

    Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

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    14 сентября 2023, 17:42
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) помещена под арест по делу о попытке продажи наркотиков, сообщили в Железнодорожном райсуде Пензы.

    Хисамова помещена под арест до 21 октября 2023 года включительно, сообщили в суде РИА «Новости». Там уточнили, что ей инкриминируется статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Само решение об аресте приняли еще 31 августа, но о нем стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение суда, но апелляция пока не рассмотрена.

    Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Искандер задержали в Москве после того, как у нее дома и в ее автомобиле якобы нашли около 2 кг мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о 2 кг мефедрона. Он уточнил, что у актрисы также нашли дозу кокаина в размере меньше одного грамма.

    В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) указывали, что слышали про уголовное преследование Искандер, но ничего сказать по этому поводу не могут. На спектаклях ее заменят коллеги.

    Рамиля Искандер – лауреат премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll. За роль в спектакле «Алые паруса» в 2021 году ее удостоили звания заслуженной артистки России. Она также снимается в кинофильмах и сериалах, занимается озвучкой зарубежных кинокартин.

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    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 01:29
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы лишить ее гражданства заявила об отказе предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.

    Дробязко сказала, что ее и Повиласа Ванагаса могут лишить в Литве орденов и паспорта, но «никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы» их «заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей». Она считает недопустимым для сохранения литовского паспорта «отказаться от части семьи, страны, которая с детства была родиной, профессии и верных друзей». «Совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – приводит ее слова ТАСС.

    Дробязко заявила, что «вражеским государством объявлена страна», где она «родилась и выросла, получила образование и встала на коньки», где «совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы». Дробязко указала, что на соревнованиях «прославила доверившую» ей «спортивную честь Литву».

    «С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», – заявила она.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

    МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства. Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в ее лице. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

    Коментарии (17)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (20)
    14 сентября 2023, 20:14
    Чиновников решили пересадить на Lada Aura

    Минпромторг заявил о планах закупки Lada Aura для чиновников

    Чиновников решили пересадить на Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для нужд российских государственных служащих планируется закупить машины Lada Aura, которые должны произвести на «Автовазе» во втором полугодии 2024 года, сообщил Минпромторг.

    Вопрос о закупке или аренде автомобилей при планировании транспортного обслуживания уже находится в работе, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Минпромторг поставил задачу ответственным подразделениям учитывать возможности «Автоваза» по поставкам Lada Aura, компания рассчитывает начать производство этих машин во втором полугодии 2024 года.

    Ранее президент Владимир Путин указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta с двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. В АвтоВАЗе подчеркивали, что автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.


    Коментарии (40)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (27)
    14 сентября 2023, 21:08
    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена

    Хантеру Байдену грозит заключение на 25 лет

    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов, говорится в судебном документе.

    В перечислении судебного заключения указаны обвинения, суммарно они насчитывают срок в 25 лет и штраф – 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Большое жюри присяжных судебного округа Делавэра согласовало обвинение по трем пунктам: два из них касаются покупки Байденом-младшим пистолета «Кольт» и ложной информации о том, что он не принимал наркотики, третье – о хранении оружия в период употребления наркотических веществ.

    Государственное обвинение полагает, что эти преступления совершались в октябре 2018 года.

    Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    14 сентября 2023, 15:59
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.

    По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».

    Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.

    Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.

    Коментарии (26)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 05:25
    Автобусы обстреляли в Ярославле

    Неизвестные обстреляли два автобуса в Ярославле

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с обстрелом двух автобусов в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

    Как сообщили в ведомстве, неизвестные «использовали неустановленный предмет» в качестве оружия, чтобы «произвести выстрелы в направлении автобусов общественного транспорта». Никто не пострадал, но «причинен ущерб» автобусам «Стартранса» и «Гирфтранса», передает ТАСС.

    Инцидент произошел на улице Бабича в Дзержинском районе. Полиция ищет стрелявших. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.


    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 15:21
    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp

    РКН пообещал заблокировать WhatsApp за распространение запрещенной информации

    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор (РКН) будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Как сказали в пресс-службе РКН в ответ на вопрос о возможной блокировке WhatsApp, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране, а появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе - к блокировке, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство России. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.

    Напомним, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России, если мессенджер запустит функцию русскоязычных каналов.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 13:19
    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге

    Власти Калининграда предложили главе Минобороны ФРГ Писториусу изучить карту мира из-за оговорки о Кенигсберге

    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградские власти предложили министру обороны Германии Борису Писториусу, назвавшему город Кенигсбергом, изучить карту мира.

    Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что, назвав Калининград Кенигсбергом, Писториус продемонстрировал низкий уровень образования, и предложил немецкому министру изучить карту мира, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

    Коментарии (14)
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