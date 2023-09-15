Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Анонсирован новый сезон спектаклей театра Вахтангова в новых регионах
Анонсирован новый сезон спектаклей театра Вахтангова в новых регионах в 2023-2024 годах
В новом сезоне Театр Вахтангова представит девять премьер, запланированы гастроли по городам России, в том числе и в новых регионах, а также в Китае, рассказали директор театра Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев во время презентации творческих планов в Минкультуры.
Так, всего запланировано представить зрителям девять новых спектаклей. Зрители увидят спектакли «Обыкновенное чудо», «Повести Пушкина», «Повесть о Сонечке», «Пятерка теннисистам», «Ночь перед Рождеством», «Севильский цирюльник», «Долгие годы», «Утиная охота» и «Горький. Рассказы».
Также в планах на 103-й театральный сезон гастроли по городам России: Грозный, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Саров, Нижний Новгород. В октябре «Крик лангусты» увидят зрители Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, Крок рассказал о работе с культурными учреждениями новых регионов. В рамках акции Минкультуры России «Общая сцена» театр передал костюмы из спектаклей Мариупольскому драматическому театру. Также театр готовится отправить еще и декорации, как только театр в Мариуполе будет готов их принять.
Напомним, в феврале коллеги из Донецкого республиканского академического молодежного театра приезжали в Театр Вахтангова на стажировку.