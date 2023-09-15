Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их значительный вклад в сохранение культурного многообразия страны.
Президент отметил, что праздник Рош ха-Шана, знаменующий начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе.
Путин пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо страны.
Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.