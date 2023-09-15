Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Tекст: Вера Басилая

Президент отметил, что праздник Рош ха-Шана, знаменующий начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе.

Путин пожелал российским евреям здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо страны.

Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.