В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
МИД объявил двух американских дипломатов персонами нон грата
Министерство иностранных дел России объявило американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна персонами нон грата, они должны покинуть территорию страны в течение семи суток.
Как говорится в сообщении на сайте министерства, вызванной в МИД послу США Линн Трейси «был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна».
Силлин и Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи дней в статусе персон нон грата.
В МИД подчеркнули, что вмешательство во внутренние дела России будут решительно пресекаться, и выразили надежду, что США воздержатся от конфронтационных шагов.
В августе бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке предъявили обвинение в сборе данных о ходе СВО на Украине по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.