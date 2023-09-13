Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.12 комментариев
Германия передала Украине 20 бронемашин Marder и 20 беспилотников RQ-35 Heidrun
Германия за прошедшую неделю поставила на Украину 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder вместе с боеприпасами, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и две используемые для разминирования территории бронемашины Wisent 1, следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву.
Кроме того, Германия передала Украине материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, десять сенсоров для БПЛА, 3 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм, систему спутникового наблюдения, два мобильных носителя антенн, несколько прицепов и полуприцепов, а также три машины скорой, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил главу МИД ФРГ Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.