Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.8 комментариев
Космические силы США столкнулись с нехваткой операторов для защиты систем вооружений
Космическим силам США нужно нанять больше специалистов в сфере кибербезопасности для защиты систем вооружений, заявил генерал-майор, замкомандующего командования Космических сил США Дуглас Шисс.
По его словам, в распоряжении командования все еще есть устаревшие системы, которые должны быть защищены, поэтому нужно набрать больше кибероператоров. Шисс добавил, что сейчас специалистов недостаточно, но по мере того как космические силы США будут расширяться, командование будет нанимать их еще больше, передает ТАСС.
Шисс также отметил, что новые системы должны изготавливаться с уже встроенной системой защиты, она не должна внедряться постфактум.
Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».