Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
Захарова: Учения НАТО в Балтийском море подтверждают агрессивный характер альянса
Учения Североатлантического альянса Northern Coast в Балтийском море подтверждают характер НАТО как агрессивной военной организации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
Захарова напомнила, что учения НАТО Northern Coast 2023 проводятся в акватории Балтийского моря с 9 по 23 сентября под командованием ВМФ ФРГ и «направлены на отработку реалистичных сценариев защиты северных флангов альянса», передает ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что подобная активность еще раз подтверждает: НАТО – агрессивная военная организация.
По словам Захаровой, Североатлантический альянс постоянно «находится в поиске врагов», чтобы оправдать свое существование. «Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния», – констатировала официальный представитель МИД.