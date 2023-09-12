Путин указал на недопустимость появления гетто мигрантов в России

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе дискуссии модератор Илья Доронов указал, что в некоторых странах появляются районы с мигрантами, в которые не могут попасть даже представители правоохранительных органов.

«Мы должны иметь это в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий, это очень чувствительный момент в российском государстве», – ответил Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что экономика страны нуждается в использовании трудовых мигрантов в некоторых секторах, больше всего – в строительной отрасли, 33% всех мигрантов работают там.

«Если нам необходим приток мигрантов, нужно выбирать тех, кто действительно необходим для развития экономики страны. Но есть еще один способ – простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников», – указал президент.

При этом число мигрантов на рынке труда России не столь большое по отношению к общему числу трудящихся – 3,7%.