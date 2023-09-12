Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, ЗЕкоманда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.0 комментариев
Путин: Средняя продолжительность жизни в России достигла 74 лет
Президент Владимир Путин заявил, что в этом году средняя продолжительность жизни в России достигла 74 лет.
«На что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растет. В 2021 году она была 71 год, а сейчас – 73,6. Был момент, по-моему, в июле, (она была) 74 с небольшим, если год считать к году», – передает ТАСС слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в Ингушетии, Дагестане и Москве, 26 регионов перешли границу среднероссийского показателя, который составляет 73,4 года.