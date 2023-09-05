Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трех регионах
Показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в трех регионах России
Показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 78 лет в Ингушетии, Дагестане и Москве, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Как заявил Мурашко на V Форуме социальных инноваций регионов, Дагестан, Ингушетия и Москва достигли ожидаемой продолжительности жизни свыше 78 лет, при этом 26 регионов уже перешли границу среднероссийского показателя, который составляет 73,4 года, передает ТАСС.
По словам министра, младенческая смертность в России достигла исторического минимума, этот показатель составляет 4,1 промилле. Мурашко заметил, что эта цифра является самой низкой «за всю историю России и Советского Союза»
Ранее Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составляет 73,4 года, что превышает допандемийный показатель.