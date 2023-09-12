Костин назвал ОСК «финансовой пирамидой»

Глава ВТБ Костин: ОСК работала как финансовая пирамида, предстоит огромная реформа

Tекст: Вера Басилая

Костин пояснил, что ОСК работала в убыток каждый год, и работала как финансовая пирамида. Компания заключала, как правило, убыточные (контракты): «то задержки были, то чего-то горело там, из-за этого претензии были, скандальные ситуации», передает ТАСС.

Глава ВТБ добавил, что ситуация в корпорации «аховая», поэтому ОСК ждет «огромная реформа» системы управления, в том числе финансовой.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что специалисты банка ВТБ уже начали проводить аудит Объединенной судостроительной корпорации, вопросы, связанные с поддержкой со стороны государства.

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин был назначен председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным директором ОСК стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным сообщил, что ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Газета ВЗГЛЯД писала, почему ОСК передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ.