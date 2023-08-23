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Андрей Пучков назначен новым гендиректором ОСК
Минпромторг: Андрей Пучков назначен новым гендиректором ОСК
Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ, назначен новым генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщила пресс-служба Минпромторга.
Как цитирует пресс-служба слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Пучкова и состава совета директоров, передает ТАСС.
Он добавил, что богатый управленческий опыт Пучкова, вкупе с четким пониманием целей и задач, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга. Мантуров также пожелал Пучкову успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще и «семи футов под килем».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным сообщил, что ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).