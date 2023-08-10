  • Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    На Донецком направлении за сутки отражено 17 атак ВСУ
    Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса
    Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
    После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    15 комментариев
    Новости
    14:54Костин предсказал «бурный переход» на расчеты в нацвалютах

    Государства Глобального Юга в последующие годы начнут активно переходить на расчеты с Россией в нацвалютах, способствовать этому будут и новые цифровые валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:50На Западе рассказали о смене тактики ВСУ

    ВСУ, предпринимающие попытки контрнаступления, стали действовать осторожнее, чтобы сохранить больше войск и техники, сообщает американская версия издания Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

    14:46Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией

    ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

    14:45В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    14:41В России объяснили, как уберечься от мошенничества с подменой номера и голоса

    Защититься от мошенничества с подменой голоса и номера телефона помогут стандартные меры, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

    14:35 Минпромторг распределил Единую региональную субсидию регионам России

    Минпромторг распределил Единую региональную субсидию (ЕРС) в 3,3 млрд рублей на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2024 году, ее впервые получат новые регионы.

    14:32ФАС одобрила продажу Zarina, Befree и Sela структуре Kismet Capital Group

    Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

    14:29Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области

    Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории, сообщило местное издание «Харьков тудей».

    14:17Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку

    В ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

    14:15Ростех анонсировал показ улучшенного Ка-52М на форуме «Армия»

    Новый разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305» покажут на форуме «Армия-2023», сообщили в Ростехе.

    14:10Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

    Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

    14:05Стало известно о состоянии попавшей в аварию певицы Лады Дэнс

    Попавшая в начале августа в ДТП певица Лада Дэнс начала общаться с родными и в скором времени может записать видеообращение для фанатов, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    13:59Волож заявил об «окончании истории» с «Яндексом»

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.

    13:50Россия предложила Индии запустить безвизовый туробмен

    Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туробмена между странами, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

    13:50Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    10 августа 2023, 14:46

    Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией

    Путин: ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

    Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

    «Правительство проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги говорили», – приводит слова Путина ТАСС.

    100% акций ОСК находится в федеральной собственности.

    Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, акции ОСК полностью перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет.

    Он также уточнил, что министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

    В ОСК отметили, что передача акций не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации.

    Путин отметил, что рассчитывает «на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами (по развитию корпорации). Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль».

    В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга.

    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (33)
    9 августа 2023, 14:32
    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Рудени, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

    Коментарии (0)
    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 15:14
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран, передает ТАСС.

    Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

    Коментарии (24)
    7 августа 2023, 15:14
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Путин призвал Ростех увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Чемезов заверил президента, что Ростех будет работать над поручением.

    Ранее Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (28)
    7 августа 2023, 16:07
    Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    Глава госкорпорации рассказал президенту о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он также доложил о планах серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214. По словам Чемезова, эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным, передает ТАСС.

    Путин в ответ заметил, что у российских производителей есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу, это необходимо сделать обязательно «до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов поддержал главу государства.

    Ранее Чемезов заявил, что в 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 16:54
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель» – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что строительная отрасль – «очень крупный мультипликатор» российской экономики, и она демонстрирует хорошие показатели.

    Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

    Коментарии (10)
    9 августа 2023, 16:30
    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»

    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».

    На официальном портале правовой информации указано, что в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановлено установить почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».

    Отмечается, что правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 18:30
    Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Путин призвал скорее завершить разработку проекта по доступному деревянному домостроительству

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    Президент напомнил, что поручал до 1 июля 2023 года сделать проект по доступному деревянному домостроению и внести изменения в законы, но этого сделано не было, передает ТАСС. «Прошу <…> завершить эту работу», – подчеркнул Путин.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что конструктивная часть законопроекта завершена. Проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, ведется согласование с пожарной службой.

    «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», – удивился Путин. «Надо завершить это как можно быстрее <…>. Не затягивайте», – указал глава государства.

    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 16:23
    Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Росалкогольрегулирование получило новые функции по контролю за табаком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка теперь именуется как Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачными рынками (Росалкогольтабакконтроль), передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь она займется контролем в области «производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

    Такое решение вынесено для улучшения государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

    Коментарии (2)
    8 августа 2023, 17:48
    Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», – приводит его слова ТАСС. Президент напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки.

    «Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Президент также сообщил о рекордных темпах строительства жилья.


    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 20:25
    Путин обсудил с главой Узбекистана развитие стратегического партнерства

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым развитие отношений стратегического партнерства, сообщили в Кремле.

    Речь шла об активизации контактов на разных уровнях. «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Ранее президент России обсудил с главой Тверской области развитие региона.

    Коментарии (0)
    8 августа 2023, 18:05
    Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.

    «Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.

    «А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело – все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.

    Коментарии (3)
    8 августа 2023, 19:11
    Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к саммиту БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президенты в ходе разговора выразили настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по подготовке к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    Рамафоса дал положительную оценку итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия – Африка. Он указал, что это поспособствует укреплению сотрудничества Москвы и африканских стран.

    Также политики обсудили несколько вопросов практического сотрудничества двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus
    Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты при патрулировании границы
    Минсельхоз сообщил о бесплатных поставках зерна в Африку
    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме
    При возгорании электросамоката в московской квартире пострадали три человека
    Аркадий Волож объявил об «окончании истории» с «Яндексом»

    ЦБ остановил опасное падение рубля

    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............