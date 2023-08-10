Путин сообщил о передаче ВТБ управления Объединенной судостроительной корпорацией

Путин: ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

Tекст: Ольга Иванова

«Правительство проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги говорили», – приводит слова Путина ТАСС.



100% акций ОСК находится в федеральной собственности.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, акции ОСК полностью перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет.

Он также уточнил, что министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

В ОСК отметили, что передача акций не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации.

Путин отметил, что рассчитывает «на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами (по развитию корпорации). Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль».

В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга.

