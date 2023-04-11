Глава ВТБ призвал к «перезапуску приватизации»

Глава ВТБ Костин заявил о необходимости перезапустить приватизацию в России

Для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин заявил, что у России сейчас есть три приоритетных проекта: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры на Восток и Юг; перезапуск отраслей промышленности с внедрением инновационных решений и импортозамещение высоких технологий; укрепление обороноспособности и интеграция новых регионов – пишет РБК.

Для финансирования этих проектов он предлагает «перезапуск приватизации». Также Костин выступает за «более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга» и призывает перераспределять бюджетные средства «в пользу трех вышеперечисленных приоритетов».

По его словам, приватизация «на прозрачных и рыночных условиях» не раз доказывала свою эффективность. Костин заявил, что «деньги в стране есть» и что у бизнеса имеется «значительный инвестиционный потенциал».

Другими источниками финансирования, по его мнению, могли бы стать повышение уровня госдолга и ликвидные средства Фонда национального благосостояния, передает РИА «Новости».

Осенью 2021 году Алексей Кудрин, занимавший на тот момент пост главы Счетной палаты, заявил, что многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, в России нужна приватизация.