Путин призвал распространить ипотеку под 2% на работников ОПК на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин призвал распространить ипотеку под 2% на всех работников ОПК на Дальнем Востоке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, дальневосточная ипотека рассчитана только на молодые семьи, однако с 2022 года такой кредит стал почти недоступен для учителей и врачей. В этой связи предлагается увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий ОПК независимо от их возраста и семейного положения, передает ТАСС.

Также Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность – поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.

«Поднять верхнюю планку кредита до 9 млн для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 кв. метров», – отметил глава государства.

Кроме того, президент добавил, что у семей будет больше возможностей для выбора квартир на первичном рынке или для строительства собственного дома.

Ранее президент назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век и поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

