Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин назвал приоритет России на весь ХХI век
Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век
Президент России Владимир Путин заверил, что власти не намерены снижать темпы развития Дальнего Востока, назвав его на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) стратегическим регионом.
«Темпов развития региона сокращать точно не будем, потому что развитие Дальнего Востока – абсолютный приоритет России», – цитирует Путина ТАСС. Он подчеркнул, что это «в целом прямой приоритет России на весь ХХI век», поскольку Дальний Восток – «колоссальный регион с небольшим количеством населения и огромным потенциалом», в котором заключен стратегический интерес страны.