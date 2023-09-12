Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин: Динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую
Президент Владимир Путин заявил об опережении втрое темпа инвестиций на Дальнем Востоке по сравнению со среднероссийской
Инвестиции в экономику Дальнего Востока растут втрое быстрее, чем в среднем по стране, заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) российский Владимир Путин.
По его словам, динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель. В частности, с 2014-го по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, а на Дальнем Востоке – 39%», передает ТАСС.
Также глава государства отметил, что на Дальнем Востоке есть возможности для кратного роста добывающих отраслей, пока территориально недра изучены всего на 35%.
«Есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по востребованным в экономике будущего дефицитным, стратегическим видам сырья», – подчеркнул он.
Ранее президент назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век и поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.