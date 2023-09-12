Путин: Динамика инвестиций на Дальнем Востоке втрое опережает среднероссийскую

Президент Владимир Путин заявил об опережении втрое темпа инвестиций на Дальнем Востоке по сравнению со среднероссийской

Tекст: Александра Юдина

По его словам, динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель. В частности, с 2014-го по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, а на Дальнем Востоке – 39%», передает ТАСС.

Также глава государства отметил, что на Дальнем Востоке есть возможности для кратного роста добывающих отраслей, пока территориально недра изучены всего на 35%.

«Есть все возможности для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по востребованным в экономике будущего дефицитным, стратегическим видам сырья», – подчеркнул он.

Ранее президент назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век и поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.