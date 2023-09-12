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Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Лихачев: Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, в понедельник в 18.00 была были зафиксированы шесть прилетов беспилотников на город Энергодар, при этом два БПЛА были уничтожены, четырем удалось нанести удары, передает РИА «Новости».
Лихачев добавил, что под удар попали офис «Единой России», Дом культуры «Современник» и городской парк. По его словам, видимо, это был ответ Киева за проактивное голосование города Энергодара, где «Единая Россия» набрала 86%.
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