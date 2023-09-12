Байдена уличили во лжи о событиях после 11 сентября

Блогер Джонсон уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года

Tекст: Ольга Никитина

Байден, выступая в годовщину терактов, сказал, что помнит Нью-Йорк и как «на следующий день смотрел на упавшее здание». «Я будто смотрел через врата ада», – передает РИА «Новости» слова американского президента.

На недостоверность слов Байдена сначала указал национальный комитет Республиканской партии США, который на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что нынешний президент США 12 сентября 2001 года принимал участие в сессии Сената в Вашингтоне.

Также об этом написал популярный блогер Бенни Джонсон.

Ранее сообщалось, что речь в годовщину терактов 11 сентября Байден начал с шутки.

