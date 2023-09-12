Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Байдена уличили во лжи о событиях после 11 сентября
Блогер Джонсон уличил Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 2001 года
Американского президента Джо Байдена поймали на лжи о поездке в Нью-Йорк на следующий день после терактов 11 сентября.
Байден, выступая в годовщину терактов, сказал, что помнит Нью-Йорк и как «на следующий день смотрел на упавшее здание». «Я будто смотрел через врата ада», – передает РИА «Новости» слова американского президента.
На недостоверность слов Байдена сначала указал национальный комитет Республиканской партии США, который на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что нынешний президент США 12 сентября 2001 года принимал участие в сессии Сената в Вашингтоне.
Также об этом написал популярный блогер Бенни Джонсон.
Ранее сообщалось, что речь в годовщину терактов 11 сентября Байден начал с шутки.