Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.15 комментариев
Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки
Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
Президент США Джо Байден встретился с военными и выступил с заявлением на Аляске, речь американского лидера в годовщину терактов 11 сентября началась с шутки о его спортивном прошлом.
Байден поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи, отметив, что у них «есть что-то общее». Так, оба политика родились в городе Скрантон (Пенсильвания). «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в результате террористических актов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.