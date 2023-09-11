У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств
Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться
Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.
Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.
Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.
В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.
В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.
Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.