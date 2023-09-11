  • На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 145 украинских военных и два танка
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    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому
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    «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    4 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

    2 комментария
    11 сентября 2023, 13:14

    В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств

    Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

    Tекст: Антон Никитин

    Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.

    Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

    Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

    В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (36)
    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (40)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (5)
    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

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    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 11:33
    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС

    Замруководителя Совбеза Медведев призвал временно прервать все дипотношения с Евросоюзом

    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо приостановить дипотношения с Евросоюзом, вывезти оттуда всех дипломатов, в ответ на новые ограничения для россиян, введенные Еврокомиссией, заявил заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, руководители Евросоюза сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Решение ввести новые ограничения против россиян – «явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле», а «конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», следует из сообщения в Telegram-канале Медведева.

    Он считает, что вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза точно не нужно, а лучше просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипперсонал в Россию.

    «Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями», – отметил Медведев.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

    Врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов считает «несусветной глупостью» запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях.

    Коментарии (11)
    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, Госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2023, 09:35
    В ФТС назвали «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС

    Врио главы ФТС Давыдов назвал «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС

    В ФТС назвали «несусветной глупостью» запрет въезжать на авто из России в ЕС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет Евросоюза въезжать на зарегистрированных в России автомобилях является «несусветной глупостью», заявил врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

    По его словам, решение Еврокомиссии совершила «глупость несусветную» своим запретом ездить на личных автомобилях и со смартфонами, передает РИА «Новости».

    «Спасибо, пока не запрещают в личных брюках переезжать границу», – сыронизировал Давыдов.

    Кроме того, врио главы ФТС добавил, что России не стоит отвечать на подобный шаг, так как «мы цивилизованные люди».

    Напомним, ЕК подтвердила, что въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях запрещен. Также под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

    Коментарии (20)
    11 сентября 2023, 00:05
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

    Коментарии (0)
    11 сентября 2023, 07:15
    Названы возможные сроки боевого применения F-16 Украиной

    Wall Street Journal сообщила о надеждах Украины начать использовать F-16 зимой

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине считают, что боевое применение истребителей F-16 в конфликте с Россией возможно уже зимой, в США более осторожны в оценках, пишут СМИ.

    В Киеве считают, что «небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю», если их подготовка стартует «в этом или следующем месяце». Украинская сторона ожидает, что американцам за пять месяцев удастся подготовить не более 10 летчиков, владеющих английским языком, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Издание указывает, что чиновники в США более осторожны в ожиданиях. По мнению американской стороны, Украина сможет использовать F-16 в бою только в середине 2024 года или даже «значительно позже». Подчеркивается, что требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Напомним, прежде в минобороны Украины говорили, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года. При этом главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

    Коментарии (8)
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    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине

    Саммит G20 в Индии завершился, лидеры делегаций приняли компромиссную декларацию. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча стала переломной с точки зрения обеспечения баланса интересов в мировой экономике. Почему попытки Запада «украинизировать» «Двадцатку» провалились и что позволило голосу стран Глобального Юга стать весомее? Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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