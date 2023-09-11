Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

Tекст: Антон Никитин

Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.