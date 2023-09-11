На Всемирный фестиваль молодежи заявились 24 страны АТР

На Всемирный фестиваль молодежи заявились 24 страны Азиатско-Тихоокеанского региона

«Мы видим активный интерес молодtжи стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Всемирному фестивалю молодежи – заявки на участие подали представители 24 стран АТР. В ряде этих государств уже заработали национальные подготовительные комитеты фестиваля, которые займутся дальнейшим привлечением участников и их отбором», – приводятся слова Разуваевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Подобная активность говорит о том, что в Азии есть общественный запрос на создание международного молодежного диалога. Россия предлагает площадку для выстраивания связей между молодыми лидерами со всего мира. Всемирный фестиваль молодежи позволит обменяться лучшими практиками между участниками из различных стран и станет импульсом для развития международного молодежного движения, нацеленного на «строительство общего будущего и справедливого многополярного мира», отметила она.

Заявки на участие поступили от граждан из Австралии, Республики Фиджи, Афганистана, Бангладеш, Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.

Согласно указу президента России Владимира Путина, Всемирный фестиваль молодежи проводится в целях развития международного сотрудничества и станет платформой для развития отношений в том числе между Россией и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе презентации участники форума ознакомились с концепцией программы фестиваля, возможностями, которые он предоставит представителям молодого поколения, его основными смыслами и ценностями. Организаторы уверены, что многие из них будут близки молодежи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участникам Восточного экономического форума также представили символы Всемирного фестиваля молодежи – талисман, официальную песню и логотип, олицетворяющие основные ценности ВФМ–2024.