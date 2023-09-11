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Президент Испанской футбольной федерации решил уйти в отставку после скандала
После скандала с поцелуем президент Испанской футбольной федерации Рубиалес решил покинуть пост
Луис Рубиалес объявил о решении подать в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на фоне скандала вокруг его поцелуя футболистки сборной страны Хеннифер Эрмосо.
Рубилаес сообщил, что «не может продолжать работу», передает РИА «Новости».
Кроме того, он сообщил, что уходит с должности вице-президента УЕФА. Он отметил, что «после отстранения со стороны ФИФА» и прочих разбирательств «стало ясно, что не сможет вернуться на свой пост».
Как заявил Рубиалес, он не желает, чтобы «испанский футбол пострадал от всей этой непропорциональной кампании». Он полагает, что его отставка «будет способствовать стабильности», передает ТАСС.
«Я верю в истину и сделаю все, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала. Мои дочери, моя семья и люди, которые меня поддерживают, пострадали от чрезмерного преследования, а также от последствий лжи», – сказал он, поблагодарив тех, кто его поддерживал.
Напомним, во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй. Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации. Сам Рубиалес ранее заявлял, что не собирается уходить в отставку. Против Рубиалеса возбудили уголовное дело.