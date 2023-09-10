Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.16 комментариев
ЦБ разъяснил новый порядок выплат по еврооблигациям
Центробанк: Указ о выплатах по еврооблигациям России не касается обмена активами с иностранцами
Указ президента Владимира Путина о порядке выплат по еврооблигациям России не затрагивает вопрос обмена активами с иностранными инвесторами, сообщили в пресс-службе Банка России.
В сообщении говорится, что новый указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по российским еврооблигациям. Отмечается, что для инвесторов, чьи еврооблигации России учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным, передает ТАСС.
Кроме того, создаются дополнительные возможности для инвесторов, чьи еврооблигации России учитываются за пределами страны. Они могут получить выплаты в рублях со счета «И», или в иностранной валюте со счетов НКО АО «НРД» в зарубежных депозитариях, уточнили в ЦБ.
В Банке России подчеркнули, что указ не будет затрагивать вопрос обмена активами с иностранными инвесторами.
Накануне российский лидер Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям.