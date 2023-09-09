Путин обновил порядок исполнения обязательств России по еврооблигациям

Врач рассказал, как выжить при сильном отравлении шаурмой

Врач Воробьев рассказал, что делать при сильном отравлении шаурмой до прибытия медиков

Tекст: Татьяна Косолапова

В Курской области в городе Льгов отравились шаурмой 22 жителя, один человек погиб. Пострадавшие рассказывают, что не почувствовали во вкусе блюда ничего необычного, однако спустя время появилась боль в животе, рвота, диарея и температура. Также некоторые отравившиеся рассказывали, что их близкие после поедания этой шаурмы теряли сознание.



К таким сильным последствиям скорее привели инфекционные процессы из-за некачественно обработанной курятины или другого использованного при приготовлении мяса, считает Воробьев. В таких ситуациях специалист рекомендует немедленно обращаться в медучреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.



«Если мы говорим о мерах, которые можно принять немедленно, то это, конечно, промывание желудка. Для этого необходимо заливать (если человек не способен сам пить) или пить очень много воды, а затем исторгнуть ее из организма. Если речь идет о токсинах, то вывести их можно только через желудок «в обратном направлении». И речь идет не о стакане воды, а о трех-пяти литрах», – говорит Воробьев.



Также врач отметил, что потеря сознания при отравлении может возникнуть из-за затяжной рвоты и диареи, приводящей к обезвоживанию. В таких случаях очнувшемуся человеку дают концентрированный раствор соли, который готовится в пропорции чайная ложка соли на стакан чистой питьевой воды. Однако самостоятельно бороться с обмороками специалист не советует, в данной ситуации он рекомендует прибегнуть к вызову скорой.



При этом определить, что мясо испорчено, практически невозможно. Ведь для маскировки неприятных запахов сейчас применяются специальные реагенты, рассказал мясник, технолог Борис Рябинкин.



«Не во всех точках шаурмы большая проходимость, да и заведений сейчас таких очень много. Поэтому мясо нередко начинает пропадать, даже если изначально было качественным. Но чтобы его спасти, сейчас уже не замачивают мясо в ванне с содой и марганцовкой, а используют специальные фреш-химикаты. Они работают наподобие освежителя, отбивают неприятный запах», – говорит Рябинкин.

Химикаты эти представляют собой порошки, продолжает собеседник. Ими обмазывают сырой кусок мяса, после чего у него восстанавливается цвет и появляется запах уксуса, который вскоре вовсе пропадает. Распознать использование «фреша» в приготовленном мясе нельзя.



Кроме того, он обращает внимание на то, что шаурма – продукт быстрого питания и относится к скоропортящемся продуктам. Нередко повара, которые ее готовят, в целях экономии пренебрегают безопасностью клиентов: насаживают большое количество мяса на вертел, готовят его, но не успевают распродать. За целый день оно портится.



Но клиент, говорит эксперт, это никак почувствовать не может, ведь мясо забивается специями и очень мелко нарезается. «Полностью предостеречь себя от отравления шаурмой, наверное, никак нельзя. Могу лишь посоветовать смотреть за работой шаурмиста, как мясо выглядит, когда его только-только срезали, нет ли у него зеленоватого оттенка, нет ли подозрительного запаха. Ну и к выбору места стоит подходить изначально с умом. Лучше выбирать проверенные шаурмечные или те, где есть очередь – там, вероятнее всего, мясо долго не залеживается, а значит меньше вероятность, что оно испорченное», – заключил Рябинкин.

В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что среди посетителей кафе, расположенного на севере Москвы, зарегистрировано 53 случая кишечной инфекции. Пострадавшие ели шаурму и куру гриль.

