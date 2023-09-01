Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
Шойгу: Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией
Шойгу заявил, что Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Анкарой.
Сотрудничество будет продолжено для решения различных задач, передает ТАСС слова Шойгу, сказанные в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Речь шла о делах, связанных с работой с Сирией и Ираном. Глава российского Минобороны напомнил о первой в истории Турции, Сирии и России встрече, когда руководители военных ведомств собрались решить «очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы».
Напомним, встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана состоялась в Москве в мае 2023 года. Встреча была посвящена нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.