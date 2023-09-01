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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 19:36

    Шойгу: Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией

    Шойгу заявил, что Россия намерена продолжать стратегическое партнерство с Турцией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва планирует продолжить стратегическое двустороннее сотрудничество с Анкарой.

    Сотрудничество будет продолжено для решения различных задач, передает ТАСС слова Шойгу, сказанные в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Речь шла о делах, связанных с работой с Сирией и Ираном. Глава российского Минобороны напомнил о первой в истории Турции, Сирии и России встрече, когда руководители военных ведомств собрались решить «очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы».

    Напомним, встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана состоялась в Москве в мае 2023 года. Встреча была посвящена нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.

    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 22:15
    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции продолжают выполнять несогласованные с российской стороной полеты в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки коалиция допустила семь случаев подобного нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, западные истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также БПЛА MQ-1C совершили 16 нарушений в районе зоны Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, возглавляемая США международная коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе.

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    30 августа 2023, 18:28
    МИД назвал предложение Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает предложение президента России Владимира Путина по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию для переработки и отправки в нуждающиеся страны альтернативой зерновой сделке, сообщил МИД.

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан планируют обсудить реализацию инициативы Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам, сообщается на сайте МИД.

    Москва считает этот проект оптимальной рабочей альтернативой черноморской сделке.

    В турецкой прессе указывали, что лидеры двух стран в ходе переговоров могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    Коментарии (4)
    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

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    31 августа 2023, 18:28
    Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки

    Лавров: Россия разъяснила Турции, чего ждет от Запада для восстановления зерновой сделки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва дала Анкаре разъяснения о том, что должен предпринять Запад для возобновления зерновой сделки, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Министры поговорили о сложившейся после прекращения зерновой сделки 18 июля проблеме, российская сторона довела до турецких партнеров понимание того, что должен сделать Запад для восстановления жизнеспособности инициативы, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Также он напомнил о позиции президента России Владимира Путина об условиях восстановления соглашения. Как только будут приняты меры по решению всех проблем, которые остались невыполненными, несмотря на обещания генсека ООН Антониу Гутерриша, чьи усилия Москва ценит, Россия будет готова возобновить договор, заключил глава ведомства.

    Ранее Лавров отмечал, что его переговоры с Фиданом станут подготовкой к встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

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    30 августа 2023, 14:54
    Стало известно о скором назначении нового посла Турции в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вскоре Турция сменит своего посла в России, поскольку нынешний глава турецкой дипмиссии Мехмет Самсар завершает свою миссию, сообщил дипломатический источник.

    Точные сроки отъезда посла Турции из России пока неизвестны, передает ТАСС.

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    31 августа 2023, 18:19
    Лавров обсудил с Фиданом поставку 1 млн тонн зерна в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготной цене.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров подчеркнул, что обсуждались поставки зерна для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, передает ТАСС.

    Он добавил, что этот вопрос обсуждается также с представителями Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке предложение президента России Владимира Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам.

    Накануне турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции на переговорах могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

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    31 августа 2023, 16:04
    Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, сегодня нужно подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение, сказал глава МИД России на переговорах с Фиданом.

    В свою очередь глава МИД Турции отметил, что на встрече с Лавровым будут обсуждены вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве проходят переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Ранее турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

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    31 августа 2023, 18:59
    Лавров подтвердил готовность России нарастить экспорт газа в Турцию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил своему турецкому коллеге Хакану Фидану готовность России нарастить экспорт природного газа в Турцию.

    По его словам, Россия готова выполнять все договоренности о наращивании экспорта природного газа, в том числе через построенный газовый хаб, передает ТАСС.

    Лавров указал на то, что Россия и Турция развивают стратегические проекты в сфере энергетики, «которые традиционно являются локомотивом» в отношениях двух стран. Также глава МИД России сообщил, что строительство четырех энергоблоков атомной электростанции «Аккую» идет по графику.

    Напомним, переговоры Фидана и Лаврова стартовали в четверг в Москве, об этом ранее сообщали в МИД России.

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    31 августа 2023, 13:11
    Источник назвал время и место встречи Путина и Эрдогана

    Названы возможные время и место встречи Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи, заявил турецкий дипломатический источник.

    Встреча планируется на 4 сентября, сказал собеседник ТАСС.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 18:44
    Лавров: Саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

    Лавров: Неформальная встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном саммите в ближайшее время рассмотрят все направления партнерства, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Лавров отметил, что Россия и Турция констатировали динамичное развитие двусторонних отношений: продолжается интенсивный, доверительный политический диалог между президентами Путиным и Эрдоганом, передает ТАСС.

    По его словам, президенты несколько раз разговаривали по телефону, были очные встречи, а на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана.

    Министр иностранных дел подчеркнул, что главы государств рассмотрят все направления российско-турецкого партнерства, а также другие темы, которые они определят сами.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

    Коментарии (0)
    30 августа 2023, 12:58
    Анонсирован визит главы МИД Турции в Россию для встречи с Лавровым

    Представитель МИД Захарова сообщила о визите главы МИД Турции в Россию для встречи с Лавровым в сентябре

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву с 31 августа по 1 сентября, в этот период он обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и график контактов на высшем уровне, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Уточняется, что министры обсудят ситуацию в регионе, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что главы ведомств также проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

    По словам Захаровой, Лавров 9–10 сентября проведет ряд двусторонних переговоров на полях саммита G20 в Нью-Дели.

    В частности, планируется выступление министра на сессии «Одна планета», сконцентрированной на проблематике устойчивого развития и стабильного экономического роста, и по теме «Одно будущее» с акцентом на ключевые задачи по демократизации и укреплению роли стран мирового большинства в глобальных экономических институтах.

    «На полях саммита предусмотрен целый ряд двусторонних переговоров и контактов министра иностранных дел России», – подчеркнула спикер МИД.

    Коментарии (2)
    30 августа 2023, 13:59
    Песков: Кремль скоро сообщит сроки визита Эрдогана в Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Кремль вскоре сделает официальное заявление о сроках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча Путина и Эрдогана пройдет скоро в России. «На днях мы дадим официальное сообщение», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что плотный график обмена визитами с Китаем прорабатывается на всех уровнях, но называть дату поездки Путина в эту страну пока преждевременно. Он добавил, что в установленные сроки прессу будут информировать о таких поездках.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана. Он также сообщил, что президент Путин планирует осенью совершить международные визиты.

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    1 сентября 2023, 15:32
    Кремль назвал тему переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

    Планируется также, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 4 сентября обсудят актуальную международную проблематику, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

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