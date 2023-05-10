Встреча по сирийско-турецкому урегулированию началась в Москве

Четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию начались в Москве

Запуск процесса урегулирования отношений Турции и Сирии позитивно влияет не только на ситуацию в Дамаске, но и на Ближнем Востоке в целом, заявил глава МИД Сергей Лавров, открывая четырехсторонние переговоры по сирийскому мирному урегулированию с главами МИД Сирии, Турции и Ирана.

В среду министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве для нормализации отношений и устранения противоречий между Дамаском и Анкарой, передает РИА «Новости».



Так, по словам Лаврова, запуск процесса нормализации сирийско-турецких отношений оказывает позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Дамаска, но и на атмосферу на Ближнем Востоке в целом. Министр подчеркнул, что страны последовательно шли к этому результату.

В рамках встречи Лавров также предложил подготовить проект дорожной карты нормализации отношений Дамаска и Анкары к следующей встрече глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в течение года. Также в Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада.