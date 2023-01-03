В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада

Оценка вероятности встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе будет дана только после планируемой встречи глав МИД, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что заранее делать такие прогнозы было бы неправильно. Он обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.

Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.

СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.