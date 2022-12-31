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Глава МИД Турции предложил встречу с главой МИД Сирии в январе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.
«Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», – приводит слова Чавушоглу телеканал NTV, передает РИА «Новости».
Чавушоглу отметил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе.
Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, решение сирийского кризиса.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.
СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.
Немцы заявили об отвращении к Шольцу после новогоднего обращения
Читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.
Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.
В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.
Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.
Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.
Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.
Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.
«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.
Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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Бывший президент Франции подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях
Экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ
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Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Олланд в интервью изданию Kyiv Independent отметил, что Ангела Меркель была права, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал политик, передает РИА «Новости».
По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.
В среду экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией. Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
Ранее московский поэт Игорь Караулов прокомментировал слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях, отметив, что задача была поставлена четко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересован в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом, указал он.
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Кабмин одобрил прекращение договоров Совета Европы в отношении России
Правительство представило предложение о прекращении международных договоров в отношении России
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Согласно документу, предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы представлено главе государства для внесения в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на постановление.
Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года.
Зампостпреда РФ при ООН ответил на вопрос об уничтожении Украины
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о попытках Запада представить СВО как уничтожение государственности Украины
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Москва отвергает заявления западных стран о том, что целью спецоперации на Украине является уничтожение украинской государственности, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Будущее Украины будет зависеть от украинского народа, заявил Полянский, отвечая на соответствующий вопрос во время эфира в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Это будет выбором этого государства и людей, живущих в нем, подчеркнул заместитель постпреда. Полянский отметил, что ни разу не слышал, чтобы кто-то из российских руководителей в числе целей СВО говорил, что Россия не заинтересована в украинской государственности и не заинтересована в сохранении Украины.
По его словам, Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит угроза, в это понятие входит и военная угроза, и угроза нарушения прав соотечественников, и прав тех, кто говорит на русском языке.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Сенатор Пушков объяснил разворот Эрдогана по отношению к Сирии
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Анкара изменила свой подход к Сирии, оценив прочность режима в Дамаске. Между двумя странами начинают постепенно восстанавливаться отношения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет.
«Для президента Турции Тайипа Эрдогана главный фактор – это соотношение сил. Там, где этот баланс меняется, турецкий лидер автоматически пытается вписаться в новую ситуацию», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Отношения Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом складывались непросто. После дружбы наступила вражда, Турция поддерживала антиправительственные силы в Дамаске.
«Однако соотношение сил изменилось. Асад сумел удержаться, прежде всего, с помощью России, а также Ирана. Сейчас наметились серьезные сдвиги в арабском мире. Ряд арабских стран выступал за участие Сирии в недавнем саммите Лиги арабских государств в Алжире в ноябре – впервые после того, как было заморожено ее участие в организации в 2011 году. Сейчас Асад контролирует почти всю территорию Сирии. Осталось несколько территориальных узлов, которые находятся под контролем американцев, курдов и Джебхат ан-Нусры*», – напомнил собеседник.
Настоящим прорывом стал мартовский визит Асада в Объединенные Арабские Эмираты, после чего «в Дамаск зачастили многие представители арабских стран». «Эрдоган видит все это и занимает более аккуратную позицию, отодвигаясь от противников Асада. А его заявления о поддержке территориальной целостности Сирии, на чем настаивают Россия и Иран, это серьезный разворот», – полагает Пушков.
На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции – Хулуси Акара и Хакана Фидана. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет. На переговорах также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. По информации турецкого телеканала TRT, главной темой встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.
По мнению Пушкова, для начала репатриации сирийских беженцев должны быть созданы необходимые условия. Страна разрушена. По самым скромным оценкам, на ее восстановление требуется более 380 млрд долларов. «На самом деле речь должна идти о триллионе долларов. И совершенно непонятно, кто будет выплачивать такие суммы. Эта проблема быстро не решится. Куда они вернутся? Полстраны в развалинах. В Ракке, Алеппо, Хомсе очень многое нужно восстанавливать. Восстановление городов потребует времени и инвестиций», – убежден сенатор.
Говорить о возможностях личной встречи Эрдогана с Асадом в ближайшее время, по мнению Пушкова, вряд ли приходится. «Личный фактор дополнительно затрудняет проведение такой встречи. Топор войны очень легко вырыть, но трудно зарыть, потому что уже есть силы, которые воспользовались войной против Сирии, преследуют свои цели», – пояснил собеседник.
Не остается решенным вопрос с сирийским городом Идлибом, где может находиться до 80 тыс. боевиков, а также с Дейр-эз-Зором и базой США Эт-Танф в провинции Хомс. Многие страны Персидского залива и из числа западной коалиции фактически вели против Сирии необъявленную войну, поэтому «достигнуть прежнего статус-кво будет очень тяжело». Решить этот вопрос на двусторонней основе Турция и Сирия не смогут. «Неслучайно Эрдоган постоянно и последовательно участвует в тройке Москва – Тегеран – Анкара. Так что будущее Сирии будет решаться на многостороннем уровне», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Руководство «Евровидения» рассказало о тяжелом решении по России
Организатор «Евровидения» Эстердаль назвал исключение России из конкурса сложным решением
Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль.
Эстердаль в эфире радио BBC 4 заявил, что это решение было сложным, «и сейчас сложно». По его словам, «то, что думает Европа», оказывает на конкурс очень большое влияние.
По его словам, песни, исполняемые на «Евровидении», всегда отражали дух времени и события в Европе, передает РИА «Новости».
По мнению супервайзера «Евровидения», решение запретить России участвовать в этом конкурсе соответствует западным ценностям, к коим он отнес взаимовыручку и солидарность, объединение через музыку.
«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», – добавил он.
В феврале Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Летом Россия отказалась от участия в детском «Евровидении».
Определен сценарий новой стратегии развития автомобильной промышленности
В России к 2035 году вырастет до 83% доля отечественных автомобилей
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Доля отечественных автомобилей на рынке России к 2035 году вырастет до 83%, а их экспорта в объеме производства возрастет до 10%, следует из целевого сценария обновленной стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.
Согласно документу, по прогнозу доля произведенных в России автомобилей в структуре удовлетворения спроса будет расти от 40% в 2022 году до 83% в 2035 году. Предполагается, что доля экспорта легковых автомобилей в объеме производства РФ возрастет до 10% в 2030 году, передает ТАСС.
Также отмечается, что доля экспорта легковых автомобилей в объеме производства РФ к 2025 году может составить 3%, ожидается, что к 2030 году экспорт достигнет 10%, в 2035 году до 15%.
Экспорт легких коммерческих автомобилей составит 4% в 2025 году, 15% – в 2030 году, 25% – в 2035 году, при этом экспорт грузовых автомобилей в объеме производства в 2025 году ожидается также 4%, в 2030 году – 15%, в 2035 году – 25%.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что выпуск автомобилей в России будет удвоен в ближайшие два-три года, что предполагает стратегия развития автомобильной промышленности.
США назвали способ вывести российскую нефть из-под лимита цен
В Минфине США сообщили об освобождении российской нефти от лимита цен после глубокой переработки в другой юрисдикции
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На нефть или нефтепродукты из России, которые пройдут глубокую переработку в другой юрисдикции, не будет распространяться лимит цен, сообщило управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
В предварительном руководстве по лимиту цен указывается, что такая нефть не будет считаться российской. Управление опубликовало список процессов, которые позволят считать нефть переработанной в другой юрисдикции. Также лимит не затронет нефть, которую перевозят в резервуарах, где осталось небольшое количество российской после прежних транспортировок. Смешение нефтепродуктов (бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других) не рассматривается как глубокая переработка, передает «Интерфакс».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на решение западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указ распространяется на действующие контракты, если там присутствуют ссылки на соответствующие ограничения.
Шольц дал Украине новогоднее обещание
Шольц в новогодней речи заверил в единстве стран ЕС и НАТО по вопросу поддержки Украины
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Страны Запада «сплочены как никогда» и продолжат поддерживать Киев; ЕС и НАТО не допустили раскола, как это бывало прежде, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к соотечественникам.
Видеоверсия обращения будет транслироваться в Германии в течение дня. Шольц заявил, что год был «сложным», но призвал сограждан «следовать по начатому пути», передает ТАСС.
Он заявил, что многие в Германии обеспокоены ситуацией на Украине и ощущают ее последствия, например, «оплачивая счета за электричество или за газ». Шольц полагает, что «этот переломный момент» – испытание для Германии. По словам канцлера, Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.
Он указал, что в Германии построили терминал по приему сжиженного газа, в 2023 году собираются открыть еще несколько, чтобы способствовать «независимости от российского газа» как самой страны, так и Европы в целом.
Напомним, немецкие социологи указывают на стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни в Германии. Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.
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В США призвали посадить генсека НАТО
Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, заявил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».
По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В Турции заявили об успешных испытаниях собственной системы ПВО Siper
Турецкая национальная система противовоздушной обороны Siper успешно прошла испытания, заявил руководитель турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир.
Управляемая ракета, которую запустили в ходе испытаний системы ПВО повышенной дальности Siper, успешно поразила цель на расстоянии более 100 километров, сообщил Демир, передает ТАСС.
По его словам, это событие – «новогодний подарок» народу Турции от оборонной промышленности.
В 2021 году Демир заявлял, что разрабатываемая турецкими инженерами ПВО Siper должна быть схожей или даже превосходить российские системы С-400.
Эта система должна поступить в вооруженные силы Турции в 2023 году. Ее разработка стартовала в 2019 году.
Правительство Украины утвердило новый порядок призыва резервистов
Кабинет министров Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Теперь ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов будет вестись по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Нацагентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины, передает РИА «Новости».
Отмечается, что из-за отсутствия должного учета военнообязанных военкоматы не располагают «реальными списками», на основании которых можно было бы проводить всеобщую мобилизацию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 19 февраля 2023 года.
Повестки гражданам раздавали даже на рынках города Днепр, в соцсетях публиковали видео с раздачей. А главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны ужесточить наказание для дезертиров.
После этого появилось видео предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из героев ролика говорит, что на кадрах последствия призыва Залужного.
Напомним, военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года.
Назван регион, где у США возникнут проблемы из-за Украины
WP: Запасы боеприпасов США сгорают на Украине, из-за чего у Вашингтона возникнут проблемы в Азии
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«Сжигающие» американские запасы поставки боеприпасов на Украину являются ошибкой, потому что из-за этого у Соединенных Штатов возникнут проблемы в Восточной Азии, пишут американские СМИ.
В статье The Washington Post говорится, что Вашингтон очень быстро «сжигает» боеприпасы. В краткосрочной перспективе, по оценке издания, это приведет к ослаблению способности США сдерживать стратегических противников в Восточной Азии.
По мнению автора публикации, этот регион важнее для процветания американцев, чем Украина. Подчеркивается, что здесь Америке угрожает гораздо более сильный соперник в лице Китая, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что по мере того, как конфликт будет вступать в новую фазу, администрации президента США Джо Байдена придется задуматься над приемлемыми видами урегулирования ситуации.
Ранее исследовательская служба Конгресса США заявила, что поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Пэтриот») Украине может обернуться проблемой в будущем.
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В Совфеде объяснили цель лжи Запада о Минских соглашениях
Клишас: Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, чтобы готовить большую войну
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На протяжении восьми лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале Клишас отметил, что все восемь лет Европа также продлевала антироссийские санкции за «отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений».
«Все что нужно знать о «европейских ценностях», – отметил он.
По словам сенатора, если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла, представленная на Совете Безопасности ООН, то теперь таким примером являются европейские «гарантии» тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по Минским соглашениям.
«Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» – задался вопросом Клишас.
Он подчеркнул, что западными ценностями XXI века являются ложь и лицемерие, неоколониализм и двойные стандарты, а также идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
В среду Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политика американских властей на украинском направлении являет собой «чистое зло». По его словам, США реализуют «извращенную фантазию» о «борьбе до последнего украинца».
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