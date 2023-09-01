Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.0 комментариев
Дроны ВСУ атаковали атомоград Курчатов в Курской области
Глава Курской области Старовойт заявил об атаке украинских беспилотников на город Курчатов
Атомоград Курчатов в Курском регионе подвергся атаке двух украинских БПЛА, повреждения получили жилой дом и административное здание, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он указал, что на утром Курчатов атаковали два дрона ВСУ, оказались повреждены жилой дом и административное здание. В данный момент на месте работают специалисты, уточняются размеры ущерба.
В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 км от границы с Украиной.
Ранее беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске.