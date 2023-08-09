В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине

Сенатор Долгов: США и ЕС накачивают Украину оружием не для того, чтобы дать ей реальные гарантии безопасности

Tекст: Илья Абрамов

«Евросоюз по определению не может дать никаких гарантий безопасности, поскольку это сугубо экономический союз. Поэтому с юридической точки зрения Стано прав», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

«При этом среди членов Евросоюза нет единого мнения относительно гарантий безопасности для Украины. Брюссель, в свою очередь, не может заставить участников союза прийти к общему мнению. Однако в будущем США могут надавить на своих союзников в Европе, и те почти единогласно примут нужные Вашингтону решения», – сказал сенатор.

«В целом, США с помощью гарантий стремятся внушить своим протеже ложное чувство безопасности, а также создать видимость принятия Украины в НАТО. Тем самым Вашингтон хочет подстегнуть Зеленского к дальнейшему продолжению войны против России», – акцентировал собеседник.

«Однако Вашингтон не заботит государственность Украины. Страна нужна Америке только в качестве тарана и буфера против России. Зеленский является всего лишь разменной монетой, которой пожертвуют, когда это будет выгодно США. Поэтому гарантии безопасности западных государств – это фикция, которая не обеспечит реальной защиты», – резюмировал Долгов.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что ЕС не может дать Украине гарантии, так как не является «организацией безопасности». Он также пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе запланированы на август-сентябрь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления западных стран о готовности предоставить гарантии безопасности Украине являются пустыми отговорками.

«В данный момент ЕС не в состоянии что-то гарантировать даже внутри объединения – себе не могут ничего гарантировать, они не могут гарантировать стабильную поставку энергетических ресурсов, не могут даже позволить провести расследование о подрыве их энергетической безопасности», – подчеркнула Захарова.



Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах предоставления гарантий безопасности для Украины. Среди прочего эксперты отмечали, что с помощью таких соглашений офис Зеленского хочет обезопасить себя от предательства со стороны Вашингтона.