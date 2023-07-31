Украина хочет обезопасить себя от предательства США

Эксперты объяснили, зачем Киеву переговоры с США по гарантиям безопасности

Tекст: Дарья Волкова

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе начнутся переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран». Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры поддержки, в том числе финансовой и военной.

Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне». В декларации государств «Группы семи» (G7) говорится, что стороны начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность своей поддержки.

В свою очередь американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

Однако теперь, как считают эксперты, Украина пытается перестраховаться от «предательства» со стороны США в случае, если новый президент Штатов откажется ее поддерживать. Кроме того, эксперты провели аналогию между обсуждаемыми сейчас гарантиями безопасности и статусом «основного союзника США вне НАТО» (Major Non-NATO Ally), о котором украинские власти упорно твердили до недавнего времени.

«Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят Российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

«При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

«Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – полагает Дробницкий.

«Вполне возможно, что Украина пытается подстраховаться на случай поражения Байдена на предстоящих выборах. Но я склонен считать, что это вторично», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ. «Учитывая отсутствие значимых успехов на фронте и возможность сокращения военной поддержки, украинское руководство пытается всеми силами заставить американцев и других союзников им помогать», – отметил он.

«Одновременно с этим интенсифицировался медийный трек по потенциальным переговорам.

Украину явно раздражают слухи о том, что США якобы договариваются с Россией у них за спиной. Вот офис Зеленского и пытается всех убедить в том, что американцы их не сдадут. Для этого им нужны не столько гарантии, сколько хотя бы заявления о них», – полагает политолог.

В то же время военный эксперт Александр Артамонов полагает, что с содержательной точки зрения возможные гарантии безопасности могут напоминать так называемый статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, которым обладает целый ряд стран: от Бразилии и Аргентины до Израиля, Японии и Южной Кореи. Всего их почти два десятка.

«Однако характер отношений Вашингтона с этими странами совершенно разный, каждый отдельный случай уникален. В частности, несмотря на то что США заключали такое соглашение с Кабулом, это не помешало им вывести свои войска из Афганистана. А соглашение с Израилем, как и с Японией, представляет для Штатов интерес в части доступа к целому ряду инновационных военных разработок», – рассуждает он.

«На основе этого можно сделать вывод, что Вашингтон при заключении соглашения MNNA исходит исключительно из собственной выгоды. Она может заключаться, например, в получении доступа к инновационным военным технологиям государств или в использовании территорий этих стран в качестве плацдарма для реализации своих военных амбиций», – отметил собеседник.

«Что касается Украины, то наиболее важным для нее преимуществом может быть то, что статус «основного союзника вне НАТО» снимает ограничения по экспорту вооружения из США.

Кроме того, по мнению украинских властей, они смогут получить доступ к каким-то секретным и инновационным натовским вооружениям», – полагает эксперт. «При этом статус MNNA не предусматривает вступление США в войну на стороне партнеров. И в этом вопросе данный статус принципиально отличается от обязательств Вашингтона перед союзниками по НАТО. Поэтому Украине, пока идет конфликт, кроме поставок оружия ничего не светит», – считает Артамонов.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и вовсе считает, что заявление Ермака о переговорах направлено на внутреннюю аудиторию Украины. «Население страны находится в состоянии эмоционального возбуждения. Люди требуют постоянной подпитки вдохновляющими новостями, и не важно, насколько они реалистичны», – сказал.

«Украинское общество живет по законам собственного информационного пространства. Руководство страны отлично знает об этом, поэтому постоянно поддерживает эмоциональное состояние населения такими громкими заявлениями», – подчеркнул собеседник.