  • ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как пресечь украинский терроризм в Черном море
    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками
    Американский боксер переименовался в честь Путина
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    Торговые наценки на продукты решено ограничить
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    Украина вынуждена перебазировать свои бомбардировщики на шоссе
    Украине решено предоставить списанные танки Leopard
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    27 комментариев
    Новости
    22:50Взрывы прогремели в Харьковской области

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    22:38ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    22:17Украина обстреляла Брянскую область

    Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    21:57В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли три человека

    В результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Донецка погибли три человека, еще 11 получили ранения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    21:55Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

    В результате российских ракетных ударов по авиабазам противника на Украине практически не осталось исправных взлетно-посадочных полос, ВСУ приходится использовать для этих целей автомобильные дороги, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Ранее об этом сообщила немецкая пресса.

    21:48Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву

    Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    21:39ВС России сохранили контроль над поселком Казачьи Лагеря под Херсоном

    Поселок Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил боец подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Бурят.

    21:28В Ереване протестующие пытались перекрыть проспект у здания кабмина

    Более 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе попытались перекрыть проспект Тигран Мец у здания правительства Армении в Ереване, потребовав вооружить их и отправить на разблокирование Лачинского коридора.

    21:19Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    21:08Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина

    Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, теперь бойца зовут Кевин Владимирович.

    20:57В ДНР предложили способ наладить водоснабжение в городах республики

    Инженеры проектного института Догипрошахт предложили использовать шахтные воды ликвидированных шахт для хозяйственно-питьевого водоснабжения, что решит его дефицит в городе Снежное.

    20:48Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова

    Киев может всего лишиться, если признает независимость Косова, заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

    20:39Минпромторг: Ретейлеры ограничат торговые наценки на ряд продуктов

    Региональные торговые сети России присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты, сообщили в Минпромторге России.

    20:28Кадыров рассказал о предотвращении диверсий со стороны ВСУ

    Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» лишили ВСУ возможности устраивать диверсии с украинского таможенного поста Нехотеевка, туда был нанесен удар из минометов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    20:19Цены на газ в Европе выросли до 352 долларов за тысячу кубов

    Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    8 августа 2023, 22:38

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    8 августа 2023, 03:41
    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления

    AT: Отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемым последствиям

    В США назвали требование Запада к Зеленскому после провала контрнаступления
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Провал контрнаступления вынудит западных лидеров усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, а если он не согласится, события могут развиваться «совершенно непредсказуемым» образом, пишут американские СМИ.

    Колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker напомнил, что киевский режим с начала СВО получил военную помощь более чем на 70 млрд евро, однако Зеленскому, по мнению автора статьи, не кажется, что этого достаточно.

    Меняют риторику страны, которые изначально поддерживали Киев. Чиновникам на Западе, когда речь заходит про проблемы Украины, становится все сложнее скрывать свое раздражение, пишет колумнист. Он называет «настоящим ударом ниже пояса» для Зеленского блокировку Польшей и рядом других стран ввоза украинского зерна.

    Хервуд считает, что Запад уже близок к состоянию усталости от поддержки Украины. По его мнению, уже в скором времени, если ситуация с контрнаступлением Киева не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

    «Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», – передает РИА «Новости» слова автора публикации.

    Ранее другое американское издание, газета New York Times, писала, что «изнурительное, кровавое и дорогостоящее» контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой.

    Коментарии (21)
    8 августа 2023, 14:25
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, якобы ставшая спикером ВСУ для западной аудитории, заявила, что «русские – не люди».

    «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – заявила Чирилло во время видеообращения в Twitter (заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Напомним, Чирилло рассказывает западной аудитории о ходе конфликта на Украине.

    Коментарии (96)
    8 августа 2023, 12:54
    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

    Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

    В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота
    @ Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украинской власти свойственны гипертрофированная ложь и желание запугать Россию. И угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – очередной случай бахвальства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если будет препятствовать зерновой сделке

    «Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

    Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

    Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

    Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.

    Коментарии (30)
    7 августа 2023, 23:38
    В Киеве прогремел взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    По их информации, инцидент зафиксирован в левобережной части украинской столицы, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Других подробностей не приводится.

    5 августа также сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (17)
    8 августа 2023, 13:47
    В США заявили, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Американский радиоведущий Никсон заявил, что Украине в конфликте с Россией уже «ничего не поможет»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине уже ничего не сможет помочь в конфликте с Россией, все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении территорий не имеют под собой никаких оснований, заметил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он назвал пустым звуком слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма. «Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – сказал журналист, передает РИА «Новости».

    Никсон добавил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Киева нет никаких шансов на успех. В том числе Украине не помогут даже самолеты F-16. «Русские поставили Украине шах и мат», – заключил журналист.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно использует многомиллиардные ресурсы от НАТО.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 11:52
    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Военный переворот на Украине является вопросом времени

    В США предупредили Зеленского об угрозе военного переворота
    @ Nathan Howard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ложь президента Украины Владимира Зеленского и небылицы о «небесном щите» может привести к военному перевороту в стране, это вопрос времени, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что у Украины нет средств для отражения российских авиаударов, а Зеленский просто лжет, чтобы добиться поддержки Запада, что может прийти к военному перевороту и бунту внутри ВСУ.

    Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (7)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 06:09
    В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Polskie Radio: В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое жителей польского города Бельск-Подляски избили 20-летнего гражданина Украины и его мать, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел в конце июля, однако Polskie Radio сообщило об этом только сейчас. В местной полиции сообщили, что в центре города между группой мужчин и украинцем произошел «обмен мнениями», после чего молодого человека избили «руками и ногами». Украинцу попыталась помочь мать, но злоумышленники напали и на нее, передает РИА «Новости».

    Один из нападавших, нетрезвый 33-летний житель города, был задержан на месте. Двух других установили после просмотра записей с видеокамер. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также жители города Бельск-Подляски. Всем троим может грозить до трех лет заключения.

    В полиции утверждают, что «национальной подоплеки» инцидент не имел.

    Ранее сообщалось о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 08:44
    Володин предсказал судьбу Зеленского

    Спикер Госдумы Володин провел параллель между судьбами Саакашвили и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что политика Саакашвили была подчеркнуто русофобской – его поддерживали НАТО и ЕС, в основном финансированием, снабжением оружием, а также обучали военных – это же сейчас происходит с Украиной.

    Володин напомнил, что в 2008 году Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию, тогда российские силы защитили мирное население. Однако после того, как Западу стал не нужен, Саакашвили отправился отбывать наказание за совершенные на посту президента преступления.

    Также депутат подчеркнул, что похожая судьба ждет Зеленского, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, больше всего от неблагодарности, о чем открыто заявляют официальные лица в Британии и в Польше.

    Володин заметил, что марионетки Брюсселя и Вашингтона подходят к одному – от них избавляются. Как Саакашвили стал изгоем, заключенным в тюрьме, то же самое ожидает Зеленского.

    Ранее сообщалось, что власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 13:42
    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России

    Военный эксперт Козюлин: Зеленский намеренно преувеличивает силу украинского флота для западной аудитории

    Военный эксперт: Украина неспособна уничтожить Черноморский флот России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина способна доставить некоторые проблемы Черноморскому флоту России, но речь идет о неприятных уколах, а не о тотальном уничтожении. И мы должны быть готовы отразить любые атаки противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    «Украина способна создать в Черном море угрозы для России. Однако Зеленский явно пытается сохранить «хорошую мину при плохой игре», выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Черноморский флот (ЧФ) России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил. У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

    «В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

    «Важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Это направление, к сожалению, просело после распада Советского Союза. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – резюмирует Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Он отметил, что в текущих условиях Украине приходится «искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что страна будет вынуждена защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

    Напомним, в субботу российский танкер-химовоз Sig получил повреждения машинного отделения в результате атаки украинских беспилотников. Ранее в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ  атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

    Ранее Украина  предприняла попытку атаковать тремя БЭК корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как именно ВС РФ могут предотвратить дальнейшие атаки морских дронов ВСУ.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 00:28
    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде

    Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о разногласиях по киевской «формуле мира» на саммите в Джидде

    В офисе Зеленского сообщили о разногласиях на саммите в Джидде
    @ IMAGO/President of Ukraine apa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в ходе переговоров в Джидде не удалось согласовать все пункты предложенного киевской стороной «формулы мира», пишут украинские СМИ.

    «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», – приводит слова Ермака РБК со ссылкой на «Европейскую правду».

    Он отметил, что если бы все участники саммита согласились со всеми пунктами киевской «формулы», то Украина уже бы до конца месяца приняла «саммит мира».

    Ермак сообщил, что согласился со странами глобального Юга не удалось достичь по «тяжелым пунктам», касающимся «ответственности» российской стороны. Он оговорился, что происходит это «не потому, что они против». Эти страны требуют больше разъяснений, уточнил Ермак.

    Он добавил, что никаких других инициатив, кроме «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, не рассматривается.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (6)
    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (5)
    8 августа 2023, 12:13
    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»

    Глава PGZ Хвалек: Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые САУ «Краб»

    В Польше рассказали о ремонте подбитых на Украине САУ «Краб»
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Механики из Польши занимаются ремонтом подбитых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Краб» (Krab) непосредственно на территории Украины, сообщил агентству ПАП председатель польского государственного оборонного концерна PGZ Себастьян Хвалек.

    По его словам, мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии фронта, но в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, а некоторые направляются в Польшу, передает ТАСС.

    Кроме того, Хвалек добавил, что Польша обучила «около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно обслуживать технику.

    В мае этого года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ «Краб».

    Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать угрозой для исхода спецоперации польские «крабы».

    Коментарии (2)
    Главное
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Кадыров рассказал о предотвращении диверсий со стороны ВСУ
    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    Западные чиновники признали бессмысленность украинского наступления
    Умер переводчик Леонид Володарский

    Евросоюзу пригрозили жесткой расплатой за разрыв с Россией

    Еврозону ожидает «мучительная расплата» за свою финансовую политику. В следующем году европейская экономика может столкнуться с сильнейшей рецессией. Она даже может превзойти по своим последствиям прошлый мировой финансовый кризис. Как Евросоюз завел себя в экономическую ловушку? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские радикалы страшатся Царства Небесного с русскими

    В Закарпатье священник-униат призвал русских и украинцев к миру. Он также предложил «двум прекрасным народам» строить Царство Небесное и когда-нибудь, обнявшись, «вместе войти в небо». Его проповедь не вызвала возмущения среди прихожан, однако возбудила украинских журналистов. В чем заключается суть их претензий к отцу Роману Кураху и о каких тенденциях в украинском обществе могут говорить подобные проповеди? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит усвоить грузинские уроки

    Русофобская политика Грузии исчезла, Саакашвили сидит в тюрьме, грузины рады принимать российских туристов, а торговые и даже политические отношения двух стран находятся на подъеме. Именно так выглядят сейчас итоги операции по принуждению Грузии к миру, начавшейся 15 лет назад, 8 августа 2008 года. И в этом есть большие уроки для киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............