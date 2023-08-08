В Киеве назвали сроки начала консультаций по гарантиям безопасности для Украины

Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине

Киевский политолог Нечаев: Падение рождаемости на Украине невозможно списать на СВО

Tекст: Олег Исайченко

«Глава «Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко пытается списать хронические демографические проблемы страны на боевые действия. Но это негодная попытка, потому что рождаемость на Украине неуклонно падает с начала 2010-х годов. Этот показатель ежегодно снижается в среднем на 7%, а сейчас просел на 28%. Например, в 2013 году на Украине родилось 503 тыс. детей; 2020 году – 299 тыс., а сейчас за первое полугодие всего 96 тыс. детей», – отмечает киевский политолог Алексей Нечаев.

«Ошибаются и те, кто списывает только лишь на боевые действия массовую эмиграцию. Ее что, не было до 2022 года, а Польша не ставила рекорды по приему «заробітчан» с Украины? А как быть с «безвизом», ради которого некоторые выходили на Евромайдан в 2014 году, и получили его лишь в 2019-м, когда страны ЕС собрались решить свои проблемы с нехваткой рабочих рук?» – перечисляет эксперт.

«Забавна и постановка вопроса, когда граждан Украины призывают выбирать между правами человека и сохранением нации. Подлинные нации в резервациях не сохраняются, а он в своих фантазиях предлагает создать натуральную резервацию. Это что, особая форма нацбилдинга?» – иронизирует собеседник.

«Если оглянуться назад и посмотреть, как украинское государство пришло к такому результату, то становится очевидным: и при Порошенко, и при Зеленском власти сделали все для того, чтобы отток населения рос, а конфликтные отношения между гражданами масштабировались. В таких условиях женщины не склонны рожать, даже если политически они симпатизируют националистам», – подчеркнул Нечаев.

Ранее Денисенко заявил, что даже после завершения боевых действий на Украине необходимо продолжить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на три года. «Иначе мы не сохранимся как нация», – указал он. Денисенко также напомнил, что сейчас за пределами Украины находится 7 млн человек, и обратно вернется половина.

«Все те, кто пишет о комплексных мероприятиях по возращению, – лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению», – добавил он. Пост Денисенко в Facebook (запрещен в России) спровоцировал громкий скандал в украинском сегменте соцсетей, и спустя время ему пришлось дать дополнительные пояснения.

«Реакция на мой пост хорошо показала «чемоданное настроение» в обществе. Если сейчас открыть границы, то большое количество мужчин сразу же выедет. Нужно понимать, что страны Европы делают все для того, чтобы решить свои демографические проблемы, в том числе благодаря украинцам», – цитирует его украинское издание «Страна».

Вскоре МВД Украины пришлось откреститься от слов Денисенко и сообщить о том, что он якобы уже не является советником министра. Хотя, по недавним данным официальных порталов полиции (например, за апрель), Денисенко еще числился советником и вел брифинги.

УИБ не впервые попадается на странных подходах к вопросам демографии. В июне институт сообщал о том, что после начала российской спецоперации население страны якобы сократилось с 37,6 до 29 млн человек. Однако утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, это абсолютный фейк, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек, а то и меньше.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинцам предложили жизнь в резервации.