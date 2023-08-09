Захарова раскритиковала обещания Западом гарантий безопасности Украине

Спикер МИД Захарова назвала пустыми отговорками обещания Западом гарантий безопасности Украине

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, на Западе не могут обеспечить Украине ни гарантии, ни безопасность, никто не может ничего сказать на этот счет, поэтому это ничем не подкрепленные отговорки, передает радио Sputnik.

Также дипломат заметила, что недавние слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о возможности дать Украине это гарантии являются необоснованными по «причине политического идеологического тупика» в самой коалиции.

«В данный момент ЕС не в состоянии что-то гарантировать даже внутри объединения – себе не могут ничего гарантировать, они не могут гарантировать стабильную поставку энергетических ресурсов, не могут даже позволить провести расследование о подрыве их энергетической безопасности», – подчеркнула Захарова.

Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

