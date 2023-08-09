Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России

Tекст: Елизавета Шишкова

«На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно», – приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале Минобороны.



Министр подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором для России является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе – Швеции.

Он напомнил, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

Кроме того, на территории Финляндии вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, которые могут поражать критически важные объекты на северо-западе России.

Также риски выросли в связи с милитаризацией Польши, превратившейся в главный инструмент антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Шойгу добавил, что с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц боевой техники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

При этом численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Финляндия, курируемая США, осознанно идет на конфронтацию с Россией.