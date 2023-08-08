Китай обвинил США во вмешательстве в вопросы Южно-Китайского моря

Китай заявил об отсутствии у США прав давать указания по вопросам Южно-Китайского моря

Tекст: Алексей Дегтярев

США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, потому не могут давать указания по этому вопросу, заявило военное министерство КНР, передает ТАСС.

Китай требует, чтобы США прекратили использовать проблему Южно-Китайского моря, чтобы «мешать правду с ложью, сеять раздор». Вашингтон должен на деле уважать территориальный суверенитет, морские права и законные интересы КНР в Южно-Китайском море, уважать усилия стран региона для защиты мира и стабильности в нем.

В воскресенье береговая охрана Филиппин сообщила, что корабль береговой охраны Китая якобы применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе ЮКМ. Происшествие случилось в ходе сопровождения судов, перевозивших грузы для военных Филиппин, находящихся на спорной территории.

В 1999 году филлипинские власти намеренно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой на мели в зоне спорных рифов этого моря, чтобы контролировать действия Китая. КНР требовала убрать корабль и грозила самостоятельно его отбуксировать.