Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.9 комментариев
Китай обвинил США во вмешательстве в вопросы Южно-Китайского моря
Китай заявил об отсутствии у США прав давать указания по вопросам Южно-Китайского моря
Вашингтон не является участником спора по ситуации в Южно-Китайском море, потому не может раздавать указания по этой проблеме, заявило китайское министерство обороны, говоря об инциденте с филиппинским судном на отмели Аюнгин.
США не являются заинтересованной стороной в проблеме Южно-Китайского моря, потому не могут давать указания по этому вопросу, заявило военное министерство КНР, передает ТАСС.
Китай требует, чтобы США прекратили использовать проблему Южно-Китайского моря, чтобы «мешать правду с ложью, сеять раздор». Вашингтон должен на деле уважать территориальный суверенитет, морские права и законные интересы КНР в Южно-Китайском море, уважать усилия стран региона для защиты мира и стабильности в нем.
В воскресенье береговая охрана Филиппин сообщила, что корабль береговой охраны Китая якобы применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в спорном районе ЮКМ. Происшествие случилось в ходе сопровождения судов, перевозивших грузы для военных Филиппин, находящихся на спорной территории.
В 1999 году филлипинские власти намеренно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой на мели в зоне спорных рифов этого моря, чтобы контролировать действия Китая. КНР требовала убрать корабль и грозила самостоятельно его отбуксировать.