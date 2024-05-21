В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Губернатор Осипов объявил о режиме ЧС в лесах Забайкальского края

Tекст: Антон Антонов

Осипов в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «введен режим чрезвычайной ситуации» и «все действия с огнем запрещены».

Он указал, что большинство пожаров произошло из-за поджогов. Виновные в них причиняют огромный вред природе, наносят ущерб населенным пунктам и ставят под угрозу жизни людей, подчеркнул глава региона.

Осипов сообщил, что выявлено свыше 200 виновников, штрафы – от 50 тыс. до более 2 млн рублей. Кроме того, «взыскиваются многомиллионные ущербы природе».

Напомним, площадь лесных пожаров в России в 2023 году составила 4,6 млн га, что почти в два раза меньше среднепятилетних показателей.



