Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
В лесах Забайкалья введен режим ЧС
Губернатор Осипов объявил о режиме ЧС в лесах Забайкальского края
Из-за недопустимого и аномального уровня пожаров в лесах Забайкалья введен режим ЧС, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Осипов в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «введен режим чрезвычайной ситуации» и «все действия с огнем запрещены».
Он указал, что большинство пожаров произошло из-за поджогов. Виновные в них причиняют огромный вред природе, наносят ущерб населенным пунктам и ставят под угрозу жизни людей, подчеркнул глава региона.
Осипов сообщил, что выявлено свыше 200 виновников, штрафы – от 50 тыс. до более 2 млн рублей. Кроме того, «взыскиваются многомиллионные ущербы природе».
Напомним, площадь лесных пожаров в России в 2023 году составила 4,6 млн га, что почти в два раза меньше среднепятилетних показателей.