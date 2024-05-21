Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Договоренность о выплате задолженности Лаоса в рублях одобрена правкомиссией
Российская правкомиссия одобрила законопроект о ратификации соглашения о выплате задолженности Лаоса в рублях
Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, предусматривающий ратификацию соглашения о выплате задолженности Лаоса в рублях, сообщил источник.
Протокол к соглашению России и Лаоса «об урегулировании выраженной в рублях задолженности» был подписан в конце 2023 года, передает ТАСС.
В соответствии с протоколом Лаос должен погасить накопленную с 1 марта 2022 года мораторную задолженность в течение месяца с даты начала исполнения протокола.
Указывается, что из-за санкций Москва не может принимать выплаты от стран-дебиторов в долларах и евро. Лаос при этом не выплачивает штрафные проценты (по состоянию на конец 2023 года – 2,58 млн долларов), если вовремя оплатит мораторный долг. В конце декабря долг достиг 49,85 млн долларов. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, общая сумма задолженности в 2024 году составит эквивалент 78,47 млн долларов.
Напомним, в марте рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно превысить 40% по обоим показателям.