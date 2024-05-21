Договоренность о выплате задолженности Лаоса в рублях одобрена правкомиссией

Российская правкомиссия одобрила законопроект о ратификации соглашения о выплате задолженности Лаоса в рублях

Tекст: Антон Антонов

Протокол к соглашению России и Лаоса «об урегулировании выраженной в рублях задолженности» был подписан в конце 2023 года, передает ТАСС.

В соответствии с протоколом Лаос должен погасить накопленную с 1 марта 2022 года мораторную задолженность в течение месяца с даты начала исполнения протокола.

Указывается, что из-за санкций Москва не может принимать выплаты от стран-дебиторов в долларах и евро. Лаос при этом не выплачивает штрафные проценты (по состоянию на конец 2023 года – 2,58 млн долларов), если вовремя оплатит мораторный долг. В конце декабря долг достиг 49,85 млн долларов. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, общая сумма задолженности в 2024 году составит эквивалент 78,47 млн долларов.

Напомним, в марте рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России: в экспорте занял 43,9%, в импорте – 40,8%, в результате впервые ему удалось одновременно превысить 40% по обоим показателям.