Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Правительство выступило против выплаты Газпромом дивидендов за 2023 год
Кабмин поручил подготовить директиву, в соответствии с которой Газпрому не следует выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Минфину, Минэнерго и Росимуществу предписано при подготовке проектов директив к заседанию совета директоров Газпрома и «при формировании позиции акционера – РФ» не предусматривать выплату дивидендов, передает РИА «Новости».
Совет директоров пройдет 23 мая. На фоне новостей о дивидендах акции Газпрома упали до минимума с октября 2022 года.
Напомним, по итогам 2023 года Газпром впервые за 25 лет получил чистый убыток. По итогам 2022 года Газпром также не выплачивал дивиденды, хотя за первое полугодие 2022 года дивиденды оказались рекордными.