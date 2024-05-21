Байден вступился за Израиль перед МУС

Расклад на выборах президента США стал зависим от певицы Тейлор Свифт

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что в таком случае 22% ранее голосовавших за Байдена с более высокой вероятностью проголосуют за кандидата от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Ранее экс-президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что певица Тейлор Свифт не должна оказывать нынешнему президенту США Джо Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.