Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Байден вступился за Израиль перед МУС
Байден отказался считать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
США отвергают обвинения со стороны Международного уголовного суда против властей Израиля, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что происходящее в секторе Газа «не является геноцидом», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США поддерживают Израиль и помогают ему «в деле устранения» лидера движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и «остальных мясников ХАМАС», чтобы «ХАМАС было разгромлено», передает ТАСС.
Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.