Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, которые обвиняются в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», не стали обжаловать продление ареста, следует из данных картотеки столичных судов общей юрисдикции.
Постановление о продлении ареста до 22 августа вступило в силу без обжалования. При этом ряд других фигурантов по делу решили обжаловать продление ареста, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.