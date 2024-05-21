Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Эрдоган высказался против «Евровидения»
Эрдоган счел «Евровидение» угрозой традиционным семейным ценностям
Музыкальный конкурс «Евровидение», который прошел в Швеции, продемонстрировал глобальное навязывание политики десексуализации, он несет угрозу традиционным семейным ценностям, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что «странные типы, которых навязывают молодежи» выполняют функцию «троянского коня социальной деградации», причем речь идет о «сознательной политике». Он порадовался тому, что Турция ограждена «от этого позора на протяжении последних 10–12 лет», передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».